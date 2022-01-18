https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/verkhovnyy-sud-rassmotrit-zakonnost-aresta-dvukh-uchastnikov-mitinga-v-sukhume-1037195492.html
Верховный суд рассмотрит законность ареста двух участников митинга в Сухуме
Верховный суд рассмотрит законность ареста двух участников митинга в Сухуме
Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках. 18.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-18T21:00+0300
2022-01-18T21:00+0300
2022-01-18T21:00+0300
в абхазии
абхазия
митинги
верховный суд абхазии
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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрит кассационные жалобы адвокатов на постановления Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава и Батала Цвижба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.В отношении Баграта Сурмава суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы на 20 дней до 28 января.На месяц до 8 февраля по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/prokuratura-doprosila-grazhdan-zayavivshikh-o-svoem-uchastii-v-mitinge-v-sukhume-1037144323.html
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абхазия, митинги, верховный суд абхазии
Верховный суд рассмотрит законность ареста двух участников митинга в Сухуме
Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрит кассационные жалобы адвокатов на постановления Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава и Батала Цвижба. Об этом сообщается
на сайте Верховного суда.
Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
Жалобу адвокатов Цвижба рассмотрят 19 января в 11:00, жалобу адвокатов Сурмава - в тот же день в 14:00.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.
В отношении Баграта Сурмава суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы на 20 дней до 28 января.
На месяц до 8 февраля по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.