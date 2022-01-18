https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/verkhovnyy-sud-rassmotrit-zakonnost-aresta-dvukh-uchastnikov-mitinga-v-sukhume-1037195492.html

Верховный суд рассмотрит законность ареста двух участников митинга в Сухуме

Верховный суд рассмотрит законность ареста двух участников митинга в Сухуме

Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках. 18.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-18T21:00+0300

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верховный суд абхазии

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СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии рассмотрит кассационные жалобы адвокатов на постановления Сухумского городского суда в отношении Баграта Сурмава и Батала Цвижба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.Задержанные обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии - участие в массовых беспорядках.11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.В отношении Баграта Сурмава суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы на 20 дней до 28 января.На месяц до 8 февраля по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/prokuratura-doprosila-grazhdan-zayavivshikh-o-svoem-uchastii-v-mitinge-v-sukhume-1037144323.html

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