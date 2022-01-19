https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/memorandum-budet-prinyat-po-itogam-konsultatsiy-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1037203966.html
Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии
Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии
Третья встреча состоялась в Общественной палате Абхазии для проведения консультаций по выходу из политического кризиса. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T15:00+0300
2022-01-19T15:00+0300
2022-01-19T15:21+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Общественной палате Абхазии продолжились консультации по вопросам общественно-политической ситуации в республике, по итогам будет принят заключительный меморандум. Актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Кесоу Хагба заметил, что главная цель всего абхазского общества – сохранение государства, для создания которого приложено множество усилий. В решении различных вопросов, стоящих перед страной, все силы должны в первую очередь руководствоваться интересами государства и его населения, подчеркнул он.Историк, политолог, общественный деятель Нателла Акаба заметила, что встреча носила полезный и конструктивный характер.Писатель Даур Начкебиа заметил, что подобные встречи необходимы, так как угрозы, которые существуют абхазскому государству, носят внутренний характер."Мы сами породили эти угрозы, если сказать правду, породили угрозы своим безответственным отношением, необдуманным, неосознанным отношением. Это продолжается довольно долго, поэтому какая-то критическая масса этих проблем накопилась. Критическая масса, как известно, имеет свойство неожиданно обостряться и это может привести к плохим последствиям для нашего народа и для нашей страны", - подчеркнул писатель.Член Комиссии по Конституционной реформе, экс-глава Администрации президента Астамур Тания сказал, что в последнее время в Абхазии сложилась такая практика, что политический климат в обществе определяется деятельностью власти и оппозиции и их противоборства."Участники встречи сошлись в том, что этого недостаточно. Да, действительно нужен консенсус между этими противоборствующими силами, но диалог в обществе должен носить более широкий характер. Много людей не согласны ни с позицией власти, ни с позицией оппозиции, их мнение в нашем обществе практически не учитывается. Поэтому, здесь нужно садиться и обсуждать, это не только политические вопросы, не только вопросы выборов. У нас очень много актуальных проблем, связанных с экономикой, демографией, образованием, эти все вопросы сегодня мы здесь обсуждали", - отметил Тания.Консультации в Общественной палате начались 12 января, в первой встрече приняли участие представители общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа". 18 января консультации прошли между представителями политических партий "Единая Абхазия" и "Форум народного единства Абхазии".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/puti-vykhoda-iz-krizisa-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-prodolzhilis-konsultatsii-1037185171.html
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политика, общество, абхазия, общественная палата ра
Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии
15:00 19.01.2022 (обновлено: 15:21 19.01.2022)
Третья встреча состоялась в Общественной палате Абхазии для проведения консультаций по выходу из политического кризиса.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Общественной палате Абхазии продолжились консультации по вопросам общественно-политической ситуации в республике, по итогам будет принят заключительный меморандум.
"Сегодня мы встречались с определенной группой нашей элиты, интеллигенции, общественными и политическими деятелями, которые высказали, на мой взгляд, правильные соображения. Впереди у нас такие консультации будут проводиться с представителями и власти, и оппозиции, и общественности. Учтя все предложения, которые были высказаны, мы примем заключительный меморандум", – сказала председатель Общественной палаты Гули Кичба по итогам встречи.
Актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Кесоу Хагба заметил, что главная цель всего абхазского общества – сохранение государства, для создания которого приложено множество усилий. В решении различных вопросов, стоящих перед страной, все силы должны в первую очередь руководствоваться интересами государства и его населения, подчеркнул он.
Историк, политолог, общественный деятель Нателла Акаба заметила, что встреча носила полезный и конструктивный характер.
"Очень важно, что в этой непростой ситуации, в которой сейчас находится наша страна, роль Общественной палаты усилилась. Это площадка для диалога, в котором могут участвовать люди самых разных политических убеждений, а это очень важно, это то, чего у нас в Абхазии сейчас пока еще нет. У нас только митинги проводят, устраивают разборки, а нужно, чтобы у нас шел нормальный, конструктивный диалог", – считает она.
Писатель Даур Начкебиа заметил, что подобные встречи необходимы, так как угрозы, которые существуют абхазскому государству, носят внутренний характер.
"Мы сами породили эти угрозы, если сказать правду, породили угрозы своим безответственным отношением, необдуманным, неосознанным отношением. Это продолжается довольно долго, поэтому какая-то критическая масса этих проблем накопилась. Критическая масса, как известно, имеет свойство неожиданно обостряться и это может привести к плохим последствиям для нашего народа и для нашей страны", - подчеркнул писатель.
Член Комиссии по Конституционной реформе, экс-глава Администрации президента Астамур Тания сказал, что в последнее время в Абхазии сложилась такая практика, что политический климат в обществе определяется деятельностью власти и оппозиции и их противоборства.
"Участники встречи сошлись в том, что этого недостаточно. Да, действительно нужен консенсус между этими противоборствующими силами, но диалог в обществе должен носить более широкий характер. Много людей не согласны ни с позицией власти, ни с позицией оппозиции, их мнение в нашем обществе практически не учитывается. Поэтому, здесь нужно садиться и обсуждать, это не только политические вопросы, не только вопросы выборов. У нас очень много актуальных проблем, связанных с экономикой, демографией, образованием, эти все вопросы сегодня мы здесь обсуждали", - отметил Тания.
Консультации в Общественной палате начались 12 января, в первой встрече приняли участие представители общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа". 18 января консультации прошли между представителями политических партий "Единая Абхазия" и "Форум народного единства Абхазии".