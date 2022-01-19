https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/memorandum-budet-prinyat-po-itogam-konsultatsiy-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1037203966.html

Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии

Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии

Третья встреча состоялась в Общественной палате Абхазии для проведения консультаций по выходу из политического кризиса. 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T15:00+0300

2022-01-19T15:00+0300

2022-01-19T15:21+0300

в абхазии

политика

общество

абхазия

общественная палата ра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037203256_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_063f756585f9c7229fe97ba099eb270b.jpg

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Общественной палате Абхазии продолжились консультации по вопросам общественно-политической ситуации в республике, по итогам будет принят заключительный меморандум. Актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба Кесоу Хагба заметил, что главная цель всего абхазского общества – сохранение государства, для создания которого приложено множество усилий. В решении различных вопросов, стоящих перед страной, все силы должны в первую очередь руководствоваться интересами государства и его населения, подчеркнул он.Историк, политолог, общественный деятель Нателла Акаба заметила, что встреча носила полезный и конструктивный характер.Писатель Даур Начкебиа заметил, что подобные встречи необходимы, так как угрозы, которые существуют абхазскому государству, носят внутренний характер."Мы сами породили эти угрозы, если сказать правду, породили угрозы своим безответственным отношением, необдуманным, неосознанным отношением. Это продолжается довольно долго, поэтому какая-то критическая масса этих проблем накопилась. Критическая масса, как известно, имеет свойство неожиданно обостряться и это может привести к плохим последствиям для нашего народа и для нашей страны", - подчеркнул писатель.Член Комиссии по Конституционной реформе, экс-глава Администрации президента Астамур Тания сказал, что в последнее время в Абхазии сложилась такая практика, что политический климат в обществе определяется деятельностью власти и оппозиции и их противоборства."Участники встречи сошлись в том, что этого недостаточно. Да, действительно нужен консенсус между этими противоборствующими силами, но диалог в обществе должен носить более широкий характер. Много людей не согласны ни с позицией власти, ни с позицией оппозиции, их мнение в нашем обществе практически не учитывается. Поэтому, здесь нужно садиться и обсуждать, это не только политические вопросы, не только вопросы выборов. У нас очень много актуальных проблем, связанных с экономикой, демографией, образованием, эти все вопросы сегодня мы здесь обсуждали", - отметил Тания.Консультации в Общественной палате начались 12 января, в первой встрече приняли участие представители общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа". 18 января консультации прошли между представителями политических партий "Единая Абхазия" и "Форум народного единства Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/puti-vykhoda-iz-krizisa-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-prodolzhilis-konsultatsii-1037185171.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, общество, абхазия, общественная палата ра