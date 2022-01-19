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Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
За сутки в России выявлено 33 899 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в последние дни показатели распространения заболеваемости по всему миру снова... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T14:00+0300
2022-01-19T14:06+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Специалисты из состава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) разработали новый способ тестирования на COVID-19. РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщает, что новые тесты проводятся в несколько раз быстрее привычных ПЦР-анализов, при этом обладая 95-процентной точностью.В разработке принимали участие специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их ученые из научно-производственной фирмы "Синтол"Представители Министерства обороны пояснили, что особый реагент, который сам по себе является секретной разработкой, при взятии проб способен инактивировать вирус всего за минуту, что позволяет сразу же приступить к исследованию.Набор реагентов для нового теста получил название "КовиГен-LAMP", он совместим со стандартным оборудованием для ПЦР-тестирования. Методика тоже осталась прежней – пробы помещаются в специальный раствор и отправляются на анализ.Специалисты утверждают, что их новшество позволит обнаружить признаки COVID-19 во взятом материале уже через полчаса с момента его взятия, в то время как результаты традиционного ПЦР-теста становятся известны через час, это если не считать процесса забора материала и подготовки проб.С начала января в России и по всему миру наблюдается новый всплеск заболеваемости, причиной которого власти называют новогодние празднества и омикрон-штамм. "Омикрон" уже лидирует в Москве и Петербурге, быстрыми темпами распространяясь по другим городам и регионам. Власти рекомендуют работодателям сохранять режим удаленной работы для сотрудников и не отрицают возможности введения новых ограничений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/dopolnitelnye-antikovidnye-mery-mogut-vvesti-v-sochi-pri-vyyavlenii-omikron-shtamma-1037153591.html
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новости, наука, мировая пандемия коронавируса covid-19

Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19

14:00 19.01.2022 (обновлено: 14:06 19.01.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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За сутки в России выявлено 33 899 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в последние дни показатели распространения заболеваемости по всему миру снова растут.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Специалисты из состава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) разработали новый способ тестирования на COVID-19. РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщает, что новые тесты проводятся в несколько раз быстрее привычных ПЦР-анализов, при этом обладая 95-процентной точностью.
"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", — говорится в релизе ведомства.
В разработке принимали участие специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их ученые из научно-производственной фирмы "Синтол"
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Представители Министерства обороны пояснили, что особый реагент, который сам по себе является секретной разработкой, при взятии проб способен инактивировать вирус всего за минуту, что позволяет сразу же приступить к исследованию.
Набор реагентов для нового теста получил название "КовиГен-LAMP", он совместим со стандартным оборудованием для ПЦР-тестирования. Методика тоже осталась прежней – пробы помещаются в специальный раствор и отправляются на анализ.
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Специалисты утверждают, что их новшество позволит обнаружить признаки COVID-19 во взятом материале уже через полчаса с момента его взятия, в то время как результаты традиционного ПЦР-теста становятся известны через час, это если не считать процесса забора материала и подготовки проб.

С начала января в России и по всему миру наблюдается новый всплеск заболеваемости, причиной которого власти называют новогодние празднества и омикрон-штамм. "Омикрон" уже лидирует в Москве и Петербурге, быстрыми темпами распространяясь по другим городам и регионам. Власти рекомендуют работодателям сохранять режим удаленной работы для сотрудников и не отрицают возможности введения новых ограничений.
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