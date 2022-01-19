https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/rossiyskie-voennye-razrabotali-bystryy-sposob-testirovaniya-na-covid-19-1037201626.html
Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
За сутки в России выявлено 33 899 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в последние дни показатели распространения заболеваемости по всему миру снова... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T14:00+0300
2022-01-19T14:00+0300
2022-01-19T14:06+0300
новости
наука
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037201562_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_78cbe834985bf548c8011690102eba9c.jpg
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Специалисты из состава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) разработали новый способ тестирования на COVID-19. РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщает, что новые тесты проводятся в несколько раз быстрее привычных ПЦР-анализов, при этом обладая 95-процентной точностью.В разработке принимали участие специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их ученые из научно-производственной фирмы "Синтол"Представители Министерства обороны пояснили, что особый реагент, который сам по себе является секретной разработкой, при взятии проб способен инактивировать вирус всего за минуту, что позволяет сразу же приступить к исследованию.Набор реагентов для нового теста получил название "КовиГен-LAMP", он совместим со стандартным оборудованием для ПЦР-тестирования. Методика тоже осталась прежней – пробы помещаются в специальный раствор и отправляются на анализ.Специалисты утверждают, что их новшество позволит обнаружить признаки COVID-19 во взятом материале уже через полчаса с момента его взятия, в то время как результаты традиционного ПЦР-теста становятся известны через час, это если не считать процесса забора материала и подготовки проб.С начала января в России и по всему миру наблюдается новый всплеск заболеваемости, причиной которого власти называют новогодние празднества и омикрон-штамм. "Омикрон" уже лидирует в Москве и Петербурге, быстрыми темпами распространяясь по другим городам и регионам. Власти рекомендуют работодателям сохранять режим удаленной работы для сотрудников и не отрицают возможности введения новых ограничений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/dopolnitelnye-antikovidnye-mery-mogut-vvesti-v-sochi-pri-vyyavlenii-omikron-shtamma-1037153591.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/rossiyu-nakryvaet-volna-covid-19-iz-za-omikrona-kto-zaboleet-simptomy-1037166736.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/13/1037201562_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_9e7bbfa9deee9fb78fda419c61bfecf8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, наука, мировая пандемия коронавируса covid-19
Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
14:00 19.01.2022 (обновлено: 14:06 19.01.2022)
За сутки в России выявлено 33 899 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в последние дни показатели распространения заболеваемости по всему миру снова растут.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik.
Специалисты из состава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) разработали новый способ тестирования на COVID-19. РИА Новости
, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщает, что новые тесты проводятся в несколько раз быстрее привычных ПЦР-анализов, при этом обладая 95-процентной точностью.
"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", — говорится в релизе ведомства.
В разработке принимали участие специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их ученые из научно-производственной фирмы "Синтол"
Представители Министерства обороны пояснили, что особый реагент, который сам по себе является секретной разработкой, при взятии проб способен инактивировать вирус всего за минуту, что позволяет сразу же приступить к исследованию.
Набор реагентов для нового теста получил название "КовиГен-LAMP", он совместим со стандартным оборудованием для ПЦР-тестирования. Методика тоже осталась прежней – пробы помещаются в специальный раствор и отправляются на анализ.
Специалисты утверждают, что их новшество позволит обнаружить признаки COVID-19 во взятом материале уже через полчаса с момента его взятия, в то время как результаты традиционного ПЦР-теста становятся известны через час, это если не считать процесса забора материала и подготовки проб.
С начала января в России и по всему миру наблюдается новый всплеск заболеваемости, причиной которого власти называют новогодние празднества и омикрон-штамм. "Омикрон" уже лидирует в Москве и Петербурге, быстрыми темпами распространяясь по другим городам и регионам. Власти рекомендуют работодателям сохранять режим удаленной работы для сотрудников и не отрицают возможности введения новых ограничений.