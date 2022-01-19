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Рябков заявил, что Россия не планирует развязывать войну в Европе
Рябков заявил, что Россия не планирует развязывать войну в Европе
Западные политики в интервью СМИ неоднократно заявляли о том, причиной активных действий НАТО в Восточной Европе является сдерживание российских амбиций. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T19:25+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Во время выступления на площадке клуба "Валдай" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что никаких военных действий на территории европейских стран проводиться не будет, сообщает РИА Новости.Рябков подчеркнул, что все учения российских войск и их перемещения происходят только на территории России, и никаких планов по нападению на Украину Москва не строит.Тем не менее дипломат отметил, что невступление в состав членов Североатлантического альянса (НАТО) ближайших соседей России – Грузии и Украины – является одним из самых важных вопросов внешнеполитической повестки. Появление западных военных баз на российских рубежах означает прямую угрозу безопасности страны, и для недопущения этого Кремль использует весь свой дипломатический арсенал.Ранее Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий прекращения расширения НАТО на восток и отказа от вступления в организацию Украины и Грузии.Рябков назвал ситуацию "беспрецедентной" и добавил, что в качестве альтернативного варианта будет достаточно одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих стран в военный альянс.12 января в Брюсселе проходила встреча в формате Совета Россия-НАТО, на которой сторонам не удалось достигнуть компромисса по важным для Москвы вопросам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/stoltenberg-nazval-deystviya-rossii-prichinoy-rasshireniya-nato-na-vostok-1037172931.html
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в мире, новости, мид рф, нато
Рябков заявил, что Россия не планирует развязывать войну в Европе
Западные политики в интервью СМИ неоднократно заявляли о том, причиной активных действий НАТО в Восточной Европе является сдерживание российских амбиций.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik.
Во время выступления на площадке клуба "Валдай" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что никаких военных действий на территории европейских стран проводиться не будет, сообщает РИА Новости
.
"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", — сказал чиновник.
Рябков подчеркнул, что все учения российских войск и их перемещения происходят только на территории России, и никаких планов по нападению на Украину Москва не строит.
Тем не менее дипломат отметил, что невступление в состав членов Североатлантического альянса (НАТО) ближайших соседей России – Грузии и Украины – является одним из самых важных вопросов внешнеполитической повестки. Появление западных военных баз на российских рубежах означает прямую угрозу безопасности страны, и для недопущения этого Кремль использует весь свой дипломатический арсенал.
Ранее Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий прекращения расширения НАТО на восток и отказа от вступления в организацию Украины и Грузии.
Рябков назвал ситуацию "беспрецедентной" и добавил, что в качестве альтернативного варианта будет достаточно одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих стран в военный альянс.
12 января в Брюсселе проходила встреча в формате Совета Россия-НАТО, на которой сторонам не удалось достигнуть компромисса по важным для Москвы вопросам.