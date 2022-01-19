https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/sotrudnichestvo-s-garantiey-kak-rossiyskie-strakhovschiki-smogut-rabotat-v-abkhazii-1037181199.html

Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии

Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания еще в 2021 году была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли... 19.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-19T11:55+0300

2022-01-19T11:55+0300

2022-01-19T12:05+0300

экономика

абхазия

страхование

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Предложения рабочей группы направлены на решение вопросов обеспечения страховой деятельности, развития таких видов страхования, как обязательное страхование от нечастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц.Сейчас разрабатывается вопрос организации медицинской помощи на территории Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.О том, в каком формате могут российские страховые компании работать в Абхазии, что они могут предложить жителям и гостям республики и какую экономическую выгоду будет иметь Абхазия, читайте в материале Sputnik.SputnikПроблема страхования туристов в Абхазии назрела давно. Пока в республике нет единого понимания по обслуживанию российских туристов.По словам члена правления "Росгосстраха" Олега Меркулова, зачастую российские туристы во время отдыха в Абхазии сталкиваются с тем, что непонятно, куда обращаться при заболеваниях разного рода."В частности, от наших туристов приходилось слышать жалобы о том, что непонятно, кто и как должен заниматься лечением в случае заболевания туриста во время отдыха, кого-то посылают в Сухум за какой-то справкой. То есть непонятная, неконтролируемая система оказания медицинской помощи, и непонятная и неконтролируемая с точки зрения страхования судьба клиента, потому что продавая на территории России полис ВЗР выезжающему за рубеж, все равно мы отвечаем перед клиентом своим именем, своим реноме. И в какой бы стране ни произошла проблема, все равно жалоба поступает к нам, еще более того, люди жалуются не только нам, но еще и в регулятор. И они пишут предписание с просьбой разобраться. А страховые компании по той тематике, которая происходит сейчас, не имеют никакого информационного и административного рычага для того, чтобы сразу встать на сторону клиента и ему помочь", – поясняет Меркулов.По его мнению, необходимо разработать систему, при которой российские страховые компании могли бы взаимодействовать с абхазскими. Такой формат, как считает член правления "Росгосстраха" будет выгоден всем сторонам – Республике Абхазия, абхазским медучреждениям, абхазским и российским страховщикам и, конечно же, клиенту, который сможет получить качественный страховой продукт.Кроме того, у абхазских клиник появится дополнительный поток денег, который будет идти за счет лечения туриста.Обкатанная схема“Росгосстрах” предлагает работать в Абхазии по стандартной мировой практике, когда зарубежная компания заключает контракт с местными и совместно с ними начинает работать.По его мнению, обязательно должны быть условия, чтобы врач мог приехать непосредственно к туристу в отель или в частный дом, где он остановился.Страховой продукт может продаваться как на территории Абхазии, так и онлайн на специальных сайтах. По такой схеме, по словам Меркулова, абхазская компания выступала бы в качестве основного страховщика, а российская – перестраховщиком. А перестрахование, как отмечает член правления “Росгосстраха”, повышает доверие со стороны клиента и позволяет разделить ответственность между компаниями партнерами."Метод перестрахования – стандартный мировой подход. Для чего нужно перестрахование? Например, когда страхуют запуск космического корабля, понимают, что убыток может быть очень большой, и одной страховой компании, если надо будет выплатить, порой бывает очень тяжело. Когда что-то случается, то по этому убытку платят обе компании. Например, абхазская компания может оставить риски себе 20 или 30% от убытка, а остальные 70% платит перестраховщик, в данном случае "Росгосстрах". Перестрахование повышает доверие. Потому что когда россиянин покупает у абхазской компании, он не знает, что это за компания, не знает к кому обращаться. А когда понятно, что там есть партнер и перестраховщик "Росгосстрах", он знает, где в России к нему обратиться, он знает, какие рычаги давления есть, он знает, кому жаловаться, и понимает наш статус, рейтинг у нас все-таки BB+, международный рейтинг все-таки. Рейтинг "Росгосстраха" пока все-таки не сопоставим с рейтингом любой абхазской компании", – объясняет Меркулов.Продукт, который будут предлагать абхазские и российские компании, по убеждению Меркулова, должен быть качественным. Для этого важно, чтобы была разработана система персональной ответственности.Не только медицинаЧлен правления "Росгосстраха" отмечает, что по такой схеме российские и абхазские компании могут взаимодействовать не только в части оформления медицинского полиса, но и других видов страхования."Причем это может касаться не только ВЗР, но и условно зеленой карты. Все-таки много людей приезжают в Абхазию на своих машинах или же берут на прокат. Страхование автомобиля уже становится обязательной практикой. Я не могу въехать на территорию Германии, не имея зеленой карты. Иначе в случае ДТП непонятно, кто платит. Можно страховать грузы, которые идут автомобильным и железнодорожным транспортом. В общем, это такая многогранная, классическая, стандартная работа. Россия граничит со многими странами", – поясняет он.При этом российские страховщики готовы предложить свой продукт и жителям Абхазии."Есть вариант страховки для тех, кто на абхазских номерах въезжает на территорию России. Автовладелец, который въезжает на территорию России, тоже должен иметь страхование гражданской ответственности. Это можно сделать в рамках этих же программ. И эта страховка будет иметь силу на территории Российской Федерации. С другими странами этот вопрос давно решен. Есть варианты и для абхазской стороны. Машина, застрахованная по совместному продукту, попадает в ДТП на территории России, они обращаются в колл-центр на территории Российской Федерации. Поскольку вся инфраструктура создана, вся автоматизация существует, поэтому все готово, просто нужно в эту процедуру ввести и абхазские автомобили. И сделать так, чтобы абхазские клиенты имели поддержку, чтобы их никто ни на что не разводил", – добавил Олег Меркулов.Жесткая позиция государстваОднако для того чтобы эта система заработала, по мнению Олега Меркулова, необходима жесткая позиция государства в том, чтобы сделать полис обязательным для посещения республики.“Потому что наши с вами граждане считают страхование необязательным видом. А чтобы поднять систему денежного оборота для казны и для клиник, нужно, чтобы было поголовное страхование. Когда сейчас человек летит в любую страну, он смотрит, какое должно быть страхование, какой сертификат вакцинации. Для каждой страны есть определенные правила. И в Абхазии тоже должны быть свои правила. И со стороны правительства такие моменты должны быть прописаны. Например, вы летите в Египет, но при въезде, в аэропорту, вы должны заплатить 20 долларов добровольно. Вы можете не заплатить и уехать обратно, не проходя паспортный контроль. Это все добровольно-принудительно. Потому что люди всегда рассчитывают на авось. Без страхования вы не получите шенгенскую визу. Все добровольно. Так и здесь. Есть безвизовый въезд, но необходимо страхование", – отмечает он.По поручению президента Абхазии Аслана Бжания еще в 2021 году была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/pervoe-zasedanie-abkhazo-rossiyskoy-rabochey-gruppy-po-strakhovaniyu-proshlo-v-moskve-1035962102.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210527/Turbaza-Chamagua-i-Ketsba-o-strakhovanii-turistov-1032506685.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Garantii-zhizni-kak-rabotaet-strakhovanie-v-Abkhazii--1033278909.html

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экономика, абхазия, страхование