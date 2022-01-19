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https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/sotrudnichestvo-s-garantiey-kak-rossiyskie-strakhovschiki-smogut-rabotat-v-abkhazii-1037181199.html
Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии
Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии
По поручению президента Абхазии Аслана Бжания еще в 2021 году была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли... 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T11:55+0300
2022-01-19T12:05+0300
экономика
абхазия
страхование
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Предложения рабочей группы направлены на решение вопросов обеспечения страховой деятельности, развития таких видов страхования, как обязательное страхование от нечастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц.Сейчас разрабатывается вопрос организации медицинской помощи на территории Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.О том, в каком формате могут российские страховые компании работать в Абхазии, что они могут предложить жителям и гостям республики и какую экономическую выгоду будет иметь Абхазия, читайте в материале Sputnik.SputnikПроблема страхования туристов в Абхазии назрела давно. Пока в республике нет единого понимания по обслуживанию российских туристов.По словам члена правления "Росгосстраха" Олега Меркулова, зачастую российские туристы во время отдыха в Абхазии сталкиваются с тем, что непонятно, куда обращаться при заболеваниях разного рода."В частности, от наших туристов приходилось слышать жалобы о том, что непонятно, кто и как должен заниматься лечением в случае заболевания туриста во время отдыха, кого-то посылают в Сухум за какой-то справкой. То есть непонятная, неконтролируемая система оказания медицинской помощи, и непонятная и неконтролируемая с точки зрения страхования судьба клиента, потому что продавая на территории России полис ВЗР выезжающему за рубеж, все равно мы отвечаем перед клиентом своим именем, своим реноме. И в какой бы стране ни произошла проблема, все равно жалоба поступает к нам, еще более того, люди жалуются не только нам, но еще и в регулятор. И они пишут предписание с просьбой разобраться. А страховые компании по той тематике, которая происходит сейчас, не имеют никакого информационного и административного рычага для того, чтобы сразу встать на сторону клиента и ему помочь", – поясняет Меркулов.По его мнению, необходимо разработать систему, при которой российские страховые компании могли бы взаимодействовать с абхазскими. Такой формат, как считает член правления "Росгосстраха" будет выгоден всем сторонам – Республике Абхазия, абхазским медучреждениям, абхазским и российским страховщикам и, конечно же, клиенту, который сможет получить качественный страховой продукт.Кроме того, у абхазских клиник появится дополнительный поток денег, который будет идти за счет лечения туриста.Обкатанная схема“Росгосстрах” предлагает работать в Абхазии по стандартной мировой практике, когда зарубежная компания заключает контракт с местными и совместно с ними начинает работать.По его мнению, обязательно должны быть условия, чтобы врач мог приехать непосредственно к туристу в отель или в частный дом, где он остановился.Страховой продукт может продаваться как на территории Абхазии, так и онлайн на специальных сайтах. По такой схеме, по словам Меркулова, абхазская компания выступала бы в качестве основного страховщика, а российская – перестраховщиком. А перестрахование, как отмечает член правления “Росгосстраха”, повышает доверие со стороны клиента и позволяет разделить ответственность между компаниями партнерами."Метод перестрахования – стандартный мировой подход. Для чего нужно перестрахование? Например, когда страхуют запуск космического корабля, понимают, что убыток может быть очень большой, и одной страховой компании, если надо будет выплатить, порой бывает очень тяжело. Когда что-то случается, то по этому убытку платят обе компании. Например, абхазская компания может оставить риски себе 20 или 30% от убытка, а остальные 70% платит перестраховщик, в данном случае "Росгосстрах". Перестрахование повышает доверие. Потому что когда россиянин покупает у абхазской компании, он не знает, что это за компания, не знает к кому обращаться. А когда понятно, что там есть партнер и перестраховщик "Росгосстрах", он знает, где в России к нему обратиться, он знает, какие рычаги давления есть, он знает, кому жаловаться, и понимает наш статус, рейтинг у нас все-таки BB+, международный рейтинг все-таки. Рейтинг "Росгосстраха" пока все-таки не сопоставим с рейтингом любой абхазской компании", – объясняет Меркулов.Продукт, который будут предлагать абхазские и российские компании, по убеждению Меркулова, должен быть качественным. Для этого важно, чтобы была разработана система персональной ответственности.Не только медицинаЧлен правления "Росгосстраха" отмечает, что по такой схеме российские и абхазские компании могут взаимодействовать не только в части оформления медицинского полиса, но и других видов страхования."Причем это может касаться не только ВЗР, но и условно зеленой карты. Все-таки много людей приезжают в Абхазию на своих машинах или же берут на прокат. Страхование автомобиля уже становится обязательной практикой. Я не могу въехать на территорию Германии, не имея зеленой карты. Иначе в случае ДТП непонятно, кто платит. Можно страховать грузы, которые идут автомобильным и железнодорожным транспортом. В общем, это такая многогранная, классическая, стандартная работа. Россия граничит со многими странами", – поясняет он.При этом российские страховщики готовы предложить свой продукт и жителям Абхазии."Есть вариант страховки для тех, кто на абхазских номерах въезжает на территорию России. Автовладелец, который въезжает на территорию России, тоже должен иметь страхование гражданской ответственности. Это можно сделать в рамках этих же программ. И эта страховка будет иметь силу на территории Российской Федерации. С другими странами этот вопрос давно решен. Есть варианты и для абхазской стороны. Машина, застрахованная по совместному продукту, попадает в ДТП на территории России, они обращаются в колл-центр на территории Российской Федерации. Поскольку вся инфраструктура создана, вся автоматизация существует, поэтому все готово, просто нужно в эту процедуру ввести и абхазские автомобили. И сделать так, чтобы абхазские клиенты имели поддержку, чтобы их никто ни на что не разводил", – добавил Олег Меркулов.Жесткая позиция государстваОднако для того чтобы эта система заработала, по мнению Олега Меркулова, необходима жесткая позиция государства в том, чтобы сделать полис обязательным для посещения республики.“Потому что наши с вами граждане считают страхование необязательным видом. А чтобы поднять систему денежного оборота для казны и для клиник, нужно, чтобы было поголовное страхование. Когда сейчас человек летит в любую страну, он смотрит, какое должно быть страхование, какой сертификат вакцинации. Для каждой страны есть определенные правила. И в Абхазии тоже должны быть свои правила. И со стороны правительства такие моменты должны быть прописаны. Например, вы летите в Египет, но при въезде, в аэропорту, вы должны заплатить 20 долларов добровольно. Вы можете не заплатить и уехать обратно, не проходя паспортный контроль. Это все добровольно-принудительно. Потому что люди всегда рассчитывают на авось. Без страхования вы не получите шенгенскую визу. Все добровольно. Так и здесь. Есть безвизовый въезд, но необходимо страхование", – отмечает он.По поручению президента Абхазии Аслана Бжания еще в 2021 году была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210728/Ketsba-rasskazal-kakie-strakhovki-deystvuyut-dlya-turistov-v-Abkhazii-1032936786.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/pervoe-zasedanie-abkhazo-rossiyskoy-rabochey-gruppy-po-strakhovaniyu-proshlo-v-moskve-1035962102.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210513/Voprosy-strakhovaniya-turistov-obsudili-na-forume-Abkhaziya--strana-dushi-2021-1032411865.html
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экономика, абхазия, страхование

Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии

11:55 19.01.2022 (обновлено: 12:05 19.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСтраховой полис
Страховой полис - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
По поручению президента Абхазии Аслана Бжания еще в 2021 году была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли республики.
Предложения рабочей группы направлены на решение вопросов обеспечения страховой деятельности, развития таких видов страхования, как обязательное страхование от нечастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц.
Сейчас разрабатывается вопрос организации медицинской помощи на территории Абхазии в рамках страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.
О том, в каком формате могут российские страховые компании работать в Абхазии, что они могут предложить жителям и гостям республики и какую экономическую выгоду будет иметь Абхазия, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Проблема страхования туристов в Абхазии назрела давно. Пока в республике нет единого понимания по обслуживанию российских туристов.
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2021
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Кецба рассказал, какие страховки действуют для туристов в Абхазии
28 июля 2021, 12:21
По словам члена правления "Росгосстраха" Олега Меркулова, зачастую российские туристы во время отдыха в Абхазии сталкиваются с тем, что непонятно, куда обращаться при заболеваниях разного рода.
"В частности, от наших туристов приходилось слышать жалобы о том, что непонятно, кто и как должен заниматься лечением в случае заболевания туриста во время отдыха, кого-то посылают в Сухум за какой-то справкой. То есть непонятная, неконтролируемая система оказания медицинской помощи, и непонятная и неконтролируемая с точки зрения страхования судьба клиента, потому что продавая на территории России полис ВЗР выезжающему за рубеж, все равно мы отвечаем перед клиентом своим именем, своим реноме. И в какой бы стране ни произошла проблема, все равно жалоба поступает к нам, еще более того, люди жалуются не только нам, но еще и в регулятор. И они пишут предписание с просьбой разобраться. А страховые компании по той тематике, которая происходит сейчас, не имеют никакого информационного и административного рычага для того, чтобы сразу встать на сторону клиента и ему помочь", – поясняет Меркулов.
По его мнению, необходимо разработать систему, при которой российские страховые компании могли бы взаимодействовать с абхазскими. Такой формат, как считает член правления "Росгосстраха" будет выгоден всем сторонам – Республике Абхазия, абхазским медучреждениям, абхазским и российским страховщикам и, конечно же, клиенту, который сможет получить качественный страховой продукт.

"На мой взгляд, это нужно в первую очередь Республике Абхазия, потому что туристический поток из России – значимый кусок дохода для Абхазии. Надо идти к тому, что выгодно всем. То есть выгодно в первую очередь Республике Абхазия, потому что цивилизованный туризм в наше время должен быть", – отмечает Олег Меркулов.

Кроме того, у абхазских клиник появится дополнительный поток денег, который будет идти за счет лечения туриста.

Обкатанная схема

Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с членами рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
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Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве
18 октября 2021, 20:45
“Росгосстрах” предлагает работать в Абхазии по стандартной мировой практике, когда зарубежная компания заключает контракт с местными и совместно с ними начинает работать.

"Схема, которую мы сейчас предлагаем, она уже обкатана и работает в других странах, причем в больших – в Китае, в Узбекистане, Казахстане. У меня было такое предложение. Сделать пул страховых компаний, насколько я знаю, в Абхазии работают три компании, с двумя у меня уже есть договоры. И совместными усилиями можно было бы создать настоящий, не фейковый, наполненный медицинский продукт, и в случае заболевания, в том числе и ковидом, на территории Абхазии было бы понятно, как будут лечить пациента", – поясняет Олег Меркулов.

По его мнению, обязательно должны быть условия, чтобы врач мог приехать непосредственно к туристу в отель или в частный дом, где он остановился.
Страховой продукт может продаваться как на территории Абхазии, так и онлайн на специальных сайтах. По такой схеме, по словам Меркулова, абхазская компания выступала бы в качестве основного страховщика, а российская – перестраховщиком. А перестрахование, как отмечает член правления “Росгосстраха”, повышает доверие со стороны клиента и позволяет разделить ответственность между компаниями партнерами.
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 27.05.2021
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Турбаза: Чамагуа и Кецба о страховании туристов
27 мая 2021, 17:30
"Метод перестрахования – стандартный мировой подход. Для чего нужно перестрахование? Например, когда страхуют запуск космического корабля, понимают, что убыток может быть очень большой, и одной страховой компании, если надо будет выплатить, порой бывает очень тяжело. Когда что-то случается, то по этому убытку платят обе компании. Например, абхазская компания может оставить риски себе 20 или 30% от убытка, а остальные 70% платит перестраховщик, в данном случае "Росгосстрах". Перестрахование повышает доверие. Потому что когда россиянин покупает у абхазской компании, он не знает, что это за компания, не знает к кому обращаться. А когда понятно, что там есть партнер и перестраховщик "Росгосстрах", он знает, где в России к нему обратиться, он знает, какие рычаги давления есть, он знает, кому жаловаться, и понимает наш статус, рейтинг у нас все-таки BB+, международный рейтинг все-таки. Рейтинг "Росгосстраха" пока все-таки не сопоставим с рейтингом любой абхазской компании", – объясняет Меркулов.
Продукт, который будут предлагать абхазские и российские компании, по убеждению Меркулова, должен быть качественным. Для этого важно, чтобы была разработана система персональной ответственности.

"Мы должны вместе с абхазскими компаниями выбрать те клиники, куда бы клиенты гарантированно попадали бы. Должен быть единый штаб, принимающий все заявки клиентов, координирующий всю деятельность, определяющий оставлять человека на лечении в Абхазии или же отправлять его, скажем, в Краснодарский край. Естественно, мы хорошо взаимодействуем с медицинской инфраструктурой Краснодарского края, знаем клиники, имеем с ними договоры", – отмечает член правления "Росгосстраха".

Не только медицина

Член правления "Росгосстраха" отмечает, что по такой схеме российские и абхазские компании могут взаимодействовать не только в части оформления медицинского полиса, но и других видов страхования.
Гарантии жизни: как работает страхование в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2021
В Абхазии
Гарантии жизни: как работает страхование в Абхазии
25 сентября 2021, 10:19
"Причем это может касаться не только ВЗР, но и условно зеленой карты. Все-таки много людей приезжают в Абхазию на своих машинах или же берут на прокат. Страхование автомобиля уже становится обязательной практикой. Я не могу въехать на территорию Германии, не имея зеленой карты. Иначе в случае ДТП непонятно, кто платит. Можно страховать грузы, которые идут автомобильным и железнодорожным транспортом. В общем, это такая многогранная, классическая, стандартная работа. Россия граничит со многими странами", – поясняет он.
При этом российские страховщики готовы предложить свой продукт и жителям Абхазии.
"Есть вариант страховки для тех, кто на абхазских номерах въезжает на территорию России. Автовладелец, который въезжает на территорию России, тоже должен иметь страхование гражданской ответственности. Это можно сделать в рамках этих же программ. И эта страховка будет иметь силу на территории Российской Федерации. С другими странами этот вопрос давно решен. Есть варианты и для абхазской стороны. Машина, застрахованная по совместному продукту, попадает в ДТП на территории России, они обращаются в колл-центр на территории Российской Федерации. Поскольку вся инфраструктура создана, вся автоматизация существует, поэтому все готово, просто нужно в эту процедуру ввести и абхазские автомобили. И сделать так, чтобы абхазские клиенты имели поддержку, чтобы их никто ни на что не разводил", – добавил Олег Меркулов.

Жесткая позиция государства

Однако для того чтобы эта система заработала, по мнению Олега Меркулова, необходима жесткая позиция государства в том, чтобы сделать полис обязательным для посещения республики.
Открытие туристического форума Абхазия страна души - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2021
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Вопросы страхования туристов обсудили на форуме "Абхазия – страна души 2021"
13 мая 2021, 18:05
“Потому что наши с вами граждане считают страхование необязательным видом. А чтобы поднять систему денежного оборота для казны и для клиник, нужно, чтобы было поголовное страхование. Когда сейчас человек летит в любую страну, он смотрит, какое должно быть страхование, какой сертификат вакцинации. Для каждой страны есть определенные правила. И в Абхазии тоже должны быть свои правила. И со стороны правительства такие моменты должны быть прописаны. Например, вы летите в Египет, но при въезде, в аэропорту, вы должны заплатить 20 долларов добровольно. Вы можете не заплатить и уехать обратно, не проходя паспортный контроль. Это все добровольно-принудительно. Потому что люди всегда рассчитывают на авось. Без страхования вы не получите шенгенскую визу. Все добровольно. Так и здесь. Есть безвизовый въезд, но необходимо страхование", – отмечает он.
По поручению президента Абхазии Аслана Бжания еще в 2021 году была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли.
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