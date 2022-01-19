https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/sud-otlozhil-rassmotrenie-kassatsionnoy-zhaloby-odnogo-iz-uchastnikov-mitinga-v-sukhume-1037207870.html
Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
Пятеро участников несанкционированного митинга, прошедшего в Сухуме 21 декабря, задержаны в рамках уголовного дела. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T17:58+0300
2022-01-19T17:58+0300
2022-01-19T17:58+0300
в абхазии
митинги
верховный суд абхазии
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отложила рассмотрение ходатайства адвокатов Баграта Сурмава об измене меры пресечения. Ранее решением Сухумского городского суда Баграт Сурмава был взят под стражу на 20 дней до 28 февраля. На заседании Кассационной коллегии 19 января сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, так как, по ее мнению, судья и мать Сурмава - носители одной фамилии. Посовещавшись, суд удовлетворил ходатайство и перенес рассмотрение дела. Сегодня же Кассационная коллега изменила меру пресечения в отношении другого участника митинга, Батала Цвижба, назначив ему домашний арест до 22 февраля. 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста. 23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря. 8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице. 11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта. Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/verkhovnyy-sud-izmenil-meru-presecheniya-v-otnoshenii-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037201778.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
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митинги, верховный суд абхазии
Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
Пятеро участников несанкционированного митинга, прошедшего в Сухуме 21 декабря, задержаны в рамках уголовного дела.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отложила рассмотрение ходатайства адвокатов Баграта Сурмава об измене меры пресечения.
Ранее решением Сухумского городского суда Баграт Сурмава был взят под стражу на 20 дней до 28 февраля.
На заседании Кассационной коллегии 19 января сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, так как, по ее мнению, судья и мать Сурмава - носители одной фамилии.
Посовещавшись, суд удовлетворил ходатайство и перенес рассмотрение дела.
Сегодня же Кассационная коллега изменила меру пресечения в отношении другого участника митинга, Батала Цвижба, назначив ему домашний арест до 22 февраля.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта. Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.