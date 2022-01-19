Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/sud-otlozhil-rassmotrenie-kassatsionnoy-zhaloby-odnogo-iz-uchastnikov-mitinga-v-sukhume-1037207870.html
Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
Пятеро участников несанкционированного митинга, прошедшего в Сухуме 21 декабря, задержаны в рамках уголовного дела. 19.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-19T17:58+0300
2022-01-19T17:58+0300
в абхазии
митинги
верховный суд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0e/1032217597_2:0:2598:1460_1920x0_80_0_0_fb6dfda3a4f71b013a4f95d2761cb27d.jpg
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отложила рассмотрение ходатайства адвокатов Баграта Сурмава об измене меры пресечения. Ранее решением Сухумского городского суда Баграт Сурмава был взят под стражу на 20 дней до 28 февраля. На заседании Кассационной коллегии 19 января сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, так как, по ее мнению, судья и мать Сурмава - носители одной фамилии. Посовещавшись, суд удовлетворил ходатайство и перенес рассмотрение дела. Сегодня же Кассационная коллега изменила меру пресечения в отношении другого участника митинга, Батала Цвижба, назначив ему домашний арест до 22 февраля. 21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста. 23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря. 8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице. 11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января. Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта. Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/verkhovnyy-sud-izmenil-meru-presecheniya-v-otnoshenii-uchastnika-mitinga-v-sukhume-1037201778.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/0e/1032217597_326:0:2273:1460_1920x0_80_0_0_710e183cf15cf269d902356679c4b004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
митинги, верховный суд абхазии

Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме

17:58 19.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Верховный суд
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться на
Пятеро участников несанкционированного митинга, прошедшего в Сухуме 21 декабря, задержаны в рамках уголовного дела.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отложила рассмотрение ходатайства адвокатов Баграта Сурмава об измене меры пресечения.
Ранее решением Сухумского городского суда Баграт Сурмава был взят под стражу на 20 дней до 28 февраля.
На заседании Кассационной коллегии 19 января сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, так как, по ее мнению, судья и мать Сурмава - носители одной фамилии.
Судейский молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2022
Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме
13:06
Посовещавшись, суд удовлетворил ходатайство и перенес рассмотрение дела.
Сегодня же Кассационная коллега изменила меру пресечения в отношении другого участника митинга, Батала Цвижба, назначив ему домашний арест до 22 февраля.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
Митинг у здания парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2022
В Абхазии
Протест и последствия: суд избрал меру пресечения участникам митинга в Сухуме
13 января, 18:45
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
11 января Сухумский городской суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых- Батала Цвижба и Аслана Тания. В отношении Цвижба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 15 суток - до 22 февраля. Тания задержали на 15 суток до 23 января.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта. Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба. Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. Цвижба - на один месяц и 15 суток - до 22 февраля.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:58Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы одного из участников митинга в Сухуме
17:45Часть Гудаутского района осталась без света
17:29Умер французский актер Гаспар Ульель
16:55Сыромолотов: террористам нужна была дестабилизация обстановки в Казахстане
16:23Турбаза: перспективы туристической Абхазии после пандемии
16:03Глава МИД Абхазии назвал недопустимыми ряд проектов неправительственных организаций
15:24Частный дом сгорел в Сухуме
15:00Меморандум будет принят по итогам консультаций в Общественной палате Абхазии
14:00Российские военные разработали быстрый способ тестирования на COVID-19
13:35Дорогу на Рицу закрыли из-за поломки снегоуборочной техники
13:06Верховный суд изменил меру пресечения в отношении участника митинга в Сухуме
12:49Православные христиане Абхазии отметили Крещение Господне
11:55Сотрудничество с гарантией: как российские страховщики смогут работать в Абхазии
11:30Завершение вывода из Казахстана миротворцев ОДКБ
11:00Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в январе
10:34Скорик о борьбе с COVID-19 в Абхазии: единственный и надежный вектор – вакцинация
10:10На видео попал удар молнии в самолет при посадке в Сочи
09:45Персональный COVID-19: ученые в поисках генетической предрасположенности
09:15"Певец аламыса": творческий путь Михаила Лакрба
08:45ВОЗ предупредила о новых штаммах коронавируса после "омикрона"