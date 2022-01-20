https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/onischenko-omikron-mozhet-stat-poslednim-shtammom-koronavirusa-1037219957.html

Онищенко: "омикрон" может стать последним штаммом коронавируса

Онищенко: "омикрон" может стать последним штаммом коронавируса

Заразившиеся "омикроном" уже выявлены в 55 регионах России. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T14:45+0300

2022-01-20T14:45+0300

2022-01-20T15:12+0300

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Если люди продолжат прививаться от коронавируса, пандемия может закончиться через несколько месяцев, заявил на брифинге заместитель президента Российской Академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости. При высоких темпах вакцинации и формировании коллективного иммунитета омикрон-штамм, быстро распространяющийся по всему миру, может стать последним, отметил академик.Вакцинация и ревакцинация остаются самыми надежными способами защиты от заболевания. На сегодняшний день более 76 миллионов российских граждан полностью привиты. По последним данным, уровень коллективного иммунитета составляет почти 64%. В Абхазии прививку от коронавируса сделали около 16 тысяч человек. Штамм COVID-19, получивший название "омикрон" был обнаружен в ноябре 2021 года на юге Африки – в Ботсване и ЮАР. Одним из главных его свойств является высокая заразность – за короткие сроки он распространился по всему земному шару, в некоторых регионах даже вытесняя предыдущий индийский дельта-вариант коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gogua-ob-evolyutsii-koronavirusa-omikron-prepodnes-syurpriz--1037190552.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/rossiyu-nakryvaet-volna-covid-19-iz-za-omikrona-kto-zaboleet-simptomy-1037166736.html

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вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19