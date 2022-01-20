https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/otkrytyy-razgovor-v-zakrytom-formate-v-obschestvennoy-palate-prodolzhilis-konsultatsii-1037221157.html

Открытый разговор в закрытом формате: в Общественной палате продолжились консультации

Открытый разговор в закрытом формате: в Общественной палате продолжились консультации

По итогам встреч в Общественной палате Абхазии планируется принять меморандум с учетом предложений различных политических и общественных организаций. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T15:30+0300

2022-01-20T15:30+0300

2022-01-20T15:30+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Консультации по вопросам общественно-политической ситуации в республике и выхода из политического кризиса, продолжились в Общественной палате в четверг 20 января.По словам руководителя политической партии "Апсны" Виталия Габния, есть основания считать, что следующий созыв Парламента Абхазии готовится для политического транзита с целю понижения суверенитета страны.Представитель общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия отметил, что в рамках встречи участникам рассказали, какие усилия прилагала организация для того, чтобы уйти от внутриполитического противостояния."Но к большому сожалению мы вернулись к тому, с чего начинали, те материалы, которые у нас были наработаны с марта прошлого года по известной инициативе "Аидгылара" мы передали Общественной палате. Мы убеждены, что наш опыт будет полезен в этом вопросе", - подчеркнул Какалия.Представитель партии Экономического развития Абхазии Тея Аршба поблагодарила Общественную палату за то, что они нашли формат общения с политическими партиями, общественными организациями."Формат, закрытый для прессы, в конце во время брифинга даем ответы. Вот этот закрытый формат очень интересен потому, что мы открыто высказываем кто, о чем думает, свои опасения и переживания", - сказала она.Партия ЭРА рекомендует всем остудить политический пыл и прислушаться к итоговому документу, который будет принят в Общественной палате.Заместитель председателя партии "Айтайра" Юлиан Бобуа приветствовал формат встреч в Общественной палате. "Мы за консенсус в обществе, мы за то, чтобы решение вопросов у баррикад переходило в правовое, политическое русло", - подчеркнул он.Консультации в Общественной палате Абхазии, в которых принимают участие политические партии, общественные организации, представители научной и творческой интеллигенции, начались 12 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210324/S-chistogo-lista-Aidgylara-predlozhila-Bzhaniya-obyavit-politicheskuyu-amnistiyu--1032078787.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220119/memorandum-budet-prinyat-po-itogam-konsultatsiy-v-obschestvennoy-palate-abkhazii-1037203966.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html

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