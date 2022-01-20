https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/ozgan-poruchila-opredelit-prioritety-v-sfere-soderzhaniya-i-razvitiya-avtodorog-1037224940.html

Озган поручила определить приоритеты в сфере содержания и развития автодорог

Озган поручила определить приоритеты в сфере содержания и развития автодорог

20 января в Министерстве экономики состоялось совещание с представителями аппарата Кабинета министров, Дорожного фонда, Управления капитального строительства и... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T18:30+0300

2022-01-20T18:30+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Министерство экономики Абхазии намерено усовершенствовать механизм аккумулирования финансов для содержания и развития сети автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ведомства.Сейчас в этих целях в республике функционирует Государственный внебюджетный Дорожный фонд, доходная часть которого формируется за счет двух видов налогов: налога на реализацию ГСМ и налога с владельцев транспортных средств. Средства фонда направляются на финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог, а также на управление дорожным хозяйством.На основании коллективных обращений граждан и администраций районов к президенту и в правительство за один год Минэкономики сформировало реестр из почти 100 заявлений. По самым минимальным расчетам, реализация этих работ обойдется государству в 700 миллионов рублей.Она поручила участникам совещания разработать предложения по увеличению доходов Дорожного фонда и указала на низкий уровень администрирования.Кроме того, на совещании министр озвучила свою озабоченность тем, что РУП "Абхазавтодор" – организация, которая должна содержать и эксплуатировать республиканские дороги, в настоящее время не в состоянии даже выплатить зарплату сотрудникам. Необходимо восстановить систему, чтобы РУП "Абхазавтодор" было в состоянии выполнять тот функционал, который за ним закреплен, резюмировала Озган.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/v-abkhazavtodor-rasskazali-kak-gotovyat-dorogi-na-sluchay-zamorozkov-1037151821.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/maliya-voda-energetika-i-dorogi----glavnye-problemy-gudautskikh-sel-1037221930.html

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