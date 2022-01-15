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В "Абхазавтодор" рассказали, как готовят дороги на случай заморозков
В "Абхазавтодор" рассказали, как готовят дороги на случай заморозков
С утра 15 января специалисты "Абхазавтодор" приступили к расчистке участков республиканской трассы после снегопада. 15.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik, Бадри Есиава. На проблемных участках республиканской трассы подготовили песок на случай заморозков, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор "Абхазавтодора" Михаил Логуа. "Песок разложен в сложных местах заблаговременно. В зависимости от ситуации им будут посыпать дорогу либо вручную, либо снегоуборочной машиной. Делать это до наступления заморозков, смысла нет", - отметил он. Снег выпал на территории Абхазии в ночь с 14 на 15 января. В связи с непогодой небольшие заторы образовались на участках республиканской трассы в районе Мюссеры, Калдахуары и Верхней Эшеры. Утром субботы сотрудники "Абхазавтодора" приступили к расчистке республиканской трассы. Движение было восстановлено. Ранее МЧС Абхазии также сообщало о том, что сотрудники несут службу в усиленном режиме в связи с непогодой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/abkhazavtodor-pristupil-k-raschistke-respublikanskoy-trassy-ot-snega-v-trekh-rayonakh-strany-1037151051.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/sotrudniki-mchs-abkhazii-nesut-sluzhbu-v-usilennom-rezhime-iz-za-nepogody-1037150598.html
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снег, погода в абхазии, гк "абхазавтодор", мчс абхазии

В "Абхазавтодор" рассказали, как готовят дороги на случай заморозков

13:16 15.01.2022 (обновлено: 14:03 15.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гололед на дорогах
Гололед на дорогах - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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С утра 15 января специалисты "Абхазавтодор" приступили к расчистке участков республиканской трассы после снегопада.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik, Бадри Есиава. На проблемных участках республиканской трассы подготовили песок на случай заморозков, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор "Абхазавтодора" Михаил Логуа.
"Песок разложен в сложных местах заблаговременно. В зависимости от ситуации им будут посыпать дорогу либо вручную, либо снегоуборочной машиной. Делать это до наступления заморозков, смысла нет", - отметил он.
Снег выпал на территории Абхазии в ночь с 14 на 15 января.
Верхне-эшерская дорога - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
В Абхазии
"Абхазавтодор" расчистит республиканскую трассу от снега
12:23
В связи с непогодой небольшие заторы образовались на участках республиканской трассы в районе Мюссеры, Калдахуары и Верхней Эшеры. Утром субботы сотрудники "Абхазавтодора" приступили к расчистке республиканской трассы. Движение было восстановлено.
Сотрудники МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2022
В Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии будут нести службу в усиленном режиме из-за непогоды
12:03
Ранее МЧС Абхазии также сообщало о том, что сотрудники несут службу в усиленном режиме в связи с непогодой.
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