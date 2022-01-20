https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/politolog-u-ssha-net-otveta-na-predlozheniya-rossii-po-garantiyam-bezopasnosti-1037216413.html

Политолог: у США нет ответа на предложения России по гарантиям безопасности

Политолог: у США нет ответа на предложения России по гарантиям безопасности

Невступление Украины и Грузии в военный блок Североатлантического альянса – один из самых важных вопросов российской внешнеполитической повестки и камень... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T13:10+0300

2022-01-20T13:10+0300

2022-01-20T13:22+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Заявления американского президента Джо Байдена в адрес России были жесткими из-за неспособности дать ответ на предложения по гарантиям безопасности на европейском континенте, считают политологи Константин Калачев и Марат Баширов, опрошенные РИА Новости.При этом специалисты считают, что стороны могут достичь компромисса.Накануне, на пресс-конференции, посвященной году президентства, Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину Россию ожидает "катастрофа". Президент подчеркнул, что санкций, подобных тем, которые США готовят на этот случай, Кремль еще не видел.Тем не менее Байден не исключил проработки российских требований о неразмещении американского стратегического вооружения на украинской территории, но добавил, что против России могут быть применены киберсредства, если появятся доказательства того, что Москва причастна к хакерским атакам против Украины.Политолог Марат Баширов считает заявления Байдена "внутренней риторикой", к которой президент прибегнул на фоне грядущих выборов в Конгресс. По мнению эксперта, громкие заявления о санкциях против России не связаны с внешнеполитическим курсом страны и были сказаны для отвлечения внимания.Прийти к соглашению по данному вопросу стороны смогут года через два, к моменту подписания нового договора о безопасности в Европе, полагает политолог. По его словам, нынешняя ситуация очень схожа с ситуацией разработки и подписания Хельсинских соглашений о безопасности 1975 года, так как и в том случае главной задачей было достижение консенсуса между СССР и США.12 января в Брюсселе прошли переговоры Совета Россия –- НАТО, на которых стороны не смогли прийти к соглашению.В интервью СМИ западные политики высказывают серьезные опасения по поводу агрессивной внешней политики России. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активная деятельность организации с 2014 года – это попытки сдержать российские амбиции после присоединения Крыма.

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