https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-sukhume-prodolzhatsya-reydy-po-vyyavleniyu-nezakonnogo-mayning-oborudovaniya-1037226364.html

В Сухуме продолжатся рейды по выявлению незаконного майнинг-оборудования

В Сухуме продолжатся рейды по выявлению незаконного майнинг-оборудования

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии распоряжением Кабинета министров до марта 2022 года из-за энергодефицита и ветхости инфраструктуры. 20.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В Сухуме продолжатся рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для незаконной добычи криптовалют, сообщается на сайте столичной мэрии. В четверг Администрации Сухума под председательством Беслана Эшба состоялось первое в 2022 году заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют и незаконным подключениям к сетям. В связи с резким наступлением холодов практически по всем столичным подстанциям фиксируют серьезное увеличение нагрузок, которые ведут к обрывам на линиях, авариям, выходу из строя трансформаторов. Из-за перегрузок перегорают не только фидеры, но и взрываются рубильники на 600 ампер, чего раньше не было. Участники совещания отметили, что населению уже невмоготу постоянные отключения света. По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, и люди, и сотрудники СУЭС измучились. Все обрывы и аварии, которые происходят из-за нагрузок на электросети, в любую погоду и днем, и ночью устраняют простые рабочие, и многие из них простудились. Джинджолия сообщил, что на текущей неделе смогли выйти на работу только 20 процентов сотрудников. При этом работа по устранению аварий продолжается непрерывно. По мнению начальника отдела "Энергосбыт" СУЭС Джамбулата Аршба, львиная доля увеличения нагрузок происходит из-за обогревателей: так как даже в частных домах предпочитают отапливать комнаты электроприборами, нежели затопить камины и печки, купив или заготовив дрова на зиму.Участники совещания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей, решить проблему электросетей не удастся. Мэр поручил возобновить рейдовые мероприятия по выявлению майнинг-оборудования."Рейдовые мероприятия не останавливаем, работаем каждый день. "Энегонадзор" постоянно должен присутствовать на этих мероприятиях, наравне с СУЭС и милицией. Работаем и отрабатываем адреса каждый день. Вышли уже из праздников. На местах домоуправы знают, где чаще всего выключается свет, вам и виднее должно быть, не по предохранителям и трансформаторам, а по людям можете судить. Это главнее!" - отметил глава Администрации Сухума Беслан Эшба, признав, что недовольство людей справедливо.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-sukhume-sobrali-bolee-100-mln-rubley-za-potreblennuyu-v-2021-godu-elektroenergiyu-1037226066.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум