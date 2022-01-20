https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-sukhume-sobrali-bolee-100-mln-rubley-za-potreblennuyu-v-2021-godu-elektroenergiyu-1037226066.html

В Сухуме собрали более 100 млн рублей за потребленную в 2021 году электроэнергию

В Сухуме собрали более 100 млн рублей за потребленную в 2021 году электроэнергию

Глава Администрации Сухума Беслана Эшба провел первое в 2022 году заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют и незаконным... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T19:55+0300

2022-01-20T19:55+0300

2022-01-20T20:56+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Начальник отдел "Энергосбыт" СУЭС Джамбулат Аршба сообщил данные по сбору оплаты за потребленную электроэнергию в декабре, а также озвучил годовые показатели на совещании в мэрии.По его словам, в Сухуме за год собрано более 100 миллионов рублей. Названная сумма превысила показатели 2020 года на 18 миллионов рублей.Отмечается, что в декабре 2021 года собрано 15 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 6 миллионов 800 тысяч рублей заплатило население, индивидуальные предприниматели 1 миллион 500 тысяч рублей, коммерческие организации и предприятия 7 миллионов рублей.На совещании было сказано о том, что в связи с резким наступлением холодов, практически по всем столичным подстанциям зафиксировано серьезное увеличение нагрузок, которые ведут к обрывам, авариям, выходу из строя трансформаторов.Участники заседания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей, решить проблему электросетей не удастся. Решено продолжить рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для добычи криптовалюты. Совместно с милицией и домоуправами энергетики с 21 января возобновят подворовой обход по конкретным адресам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-sukhume-prodolzhatsya-reydy-po-vyyavleniyu-nezakonnogo-mayning-oborudovaniya-1037226364.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии