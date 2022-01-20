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В Сухуме собрали более 100 млн рублей за потребленную в 2021 году электроэнергию
В Сухуме собрали более 100 млн рублей за потребленную в 2021 году электроэнергию
Глава Администрации Сухума Беслана Эшба провел первое в 2022 году заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют и незаконным... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T19:55+0300
2022-01-20T19:55+0300
2022-01-20T20:56+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Начальник отдел "Энергосбыт" СУЭС Джамбулат Аршба сообщил данные по сбору оплаты за потребленную электроэнергию в декабре, а также озвучил годовые показатели на совещании в мэрии.По его словам, в Сухуме за год собрано более 100 миллионов рублей. Названная сумма превысила показатели 2020 года на 18 миллионов рублей.Отмечается, что в декабре 2021 года собрано 15 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 6 миллионов 800 тысяч рублей заплатило население, индивидуальные предприниматели 1 миллион 500 тысяч рублей, коммерческие организации и предприятия 7 миллионов рублей.На совещании было сказано о том, что в связи с резким наступлением холодов, практически по всем столичным подстанциям зафиксировано серьезное увеличение нагрузок, которые ведут к обрывам, авариям, выходу из строя трансформаторов.Участники заседания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей, решить проблему электросетей не удастся. Решено продолжить рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для добычи криптовалюты. Совместно с милицией и домоуправами энергетики с 21 января возобновят подворовой обход по конкретным адресам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/vysokoe-napryazhenie-kak-rabotayut-abkhazskie-energetiki-1037218140.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/v-sukhume-prodolzhatsya-reydy-po-vyyavleniyu-nezakonnogo-mayning-oborudovaniya-1037226364.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
В Сухуме собрали более 100 млн рублей за потребленную в 2021 году электроэнергию
19:55 20.01.2022 (обновлено: 20:56 20.01.2022)
Глава Администрации Сухума Беслана Эшба провел первое в 2022 году заседание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют и незаконным подключениям к сетям.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik.
Начальник отдел "Энергосбыт" СУЭС Джамбулат Аршба сообщил данные по сбору оплаты за потребленную электроэнергию в декабре, а также озвучил годовые показатели на совещании
в мэрии.
По его словам, в Сухуме за год собрано более 100 миллионов рублей.
"В 2021 году собрали 100 миллионов 301 тысячу 700 рублей. Из них население заплатило всего 45 миллионов 678 тысяч 901 рубль, индивидуальные предприниматели 16 миллионов 205 тысяч 264 рубля, коммерческие организации 38 миллионов 417 тысяч рублей", - проинформировал Аршба.
Названная сумма превысила показатели 2020 года на 18 миллионов рублей.
Отмечается, что в декабре 2021 года собрано 15 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 6 миллионов 800 тысяч рублей заплатило население, индивидуальные предприниматели 1 миллион 500 тысяч рублей, коммерческие организации и предприятия 7 миллионов рублей.
На совещании было сказано о том, что в связи с резким наступлением холодов, практически по всем столичным подстанциям зафиксировано серьезное увеличение нагрузок, которые ведут к обрывам, авариям, выходу из строя трансформаторов.
Участники заседания сошлись во мнении, что только усилением трансформаторных мощностей, решить проблему электросетей не удастся. Решено продолжить рейдовые мероприятия по выявлению оборудования для добычи криптовалюты. Совместно с милицией и домоуправами энергетики с 21 января возобновят подворовой обход по конкретным адресам.