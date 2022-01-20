https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/verkhovnyy-sud-ostavil-pod-arestom-uchastnika-mitinga-taniya-1037215866.html

Верховный суд оставил под арестом участника митинга Тания

Верховный суд оставил под арестом участника митинга Тания

Аслан Тания и еще четверо задержанных лиц обвиняются по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии– участие в несанкционированном митинге 21 декабря 2021... 20.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-20T12:44+0300

2022-01-20T12:44+0300

2022-01-20T13:23+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии оставила под арестом обвиняемого Аслана Тания до 23 января.Ранее по решению Сухумского городского суда Тания была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 15 суток – до 23 января. Кассационная коллегия оставила это решение без изменений.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.19 декабря по решению Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии мера пресечения для Цвижба была изменена на домашний арест на тот же срок.Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана для Рамаза Джопуа. Он пробудет под арестом до 22 марта.Месяц, до 8 февраля, по решению суда под стражей будет находиться и Анрик Инапшба.Баграт Сурмава по решению суда был арестован на 20 дней до 28 января. 19 декабря в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению изменения меры пресечения для Сурмава. Однако сторона гособвинения ходатайствовала об отводе судьи Романа Кварчия, объясняя это тем, что он и мать обвиняемого родственники. Посовещавшись, суд постановил перенести рассмотрение дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/prokuratura-doprosila-grazhdan-zayavivshikh-o-svoem-uchastii-v-mitinge-v-sukhume-1037144323.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220113/protest-i-posledstviya-sud-izbral-meru-presecheniya-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037139693.html

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