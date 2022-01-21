https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/mid-rossii-predlozhil-nato-vyvesti-voennye-sily-iz-rumynii-i-bolgarii-1037232701.html

МИД России предложил НАТО вывести военные силы из Румынии и Болгарии

МИД России предложил НАТО вывести военные силы из Румынии и Болгарии

Первый раунд переговоров о безопасности в Европе состоялся в Женеве 10 января 2021 года, вслед за ним 12 января в Брюсселе было проведено заседание в формате... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T13:55+0300

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Предложения по гарантиям безопасности на Европейском континенте, которые Россия выдвинула Североатлантическому Альянсу, включают в себя вывод иностранного военного контингента из Болгарии и Румынии, вступивших в блок после 1997 года, следует из письменных ответов на вопросы СМИ, поступившие в связи с пресс-конференцией по итогам деятельности внешнеполитического ведомства.Об этом сообщает РИА Новости.Стремления НАТО привлечь в организацию другие страны, в том числе и Швецию с Финляндией, которые с Россией связывают давние дружеские отношения, в ведомстве назвали попыткой оказания влияния на их внешнюю политику.В ведомстве считают, что напряженность на континенте искусственно нагнетается руководством НАТО и ЕС с подачи США, и в нынешние нестабильные времена для государства внеблоковый статус – это самый лучший способ обеспечения собственной безопасности.В декабре прошлого года российская сторона опубликовала ряд предложений в сфере безопасности, адресованных НАТО, а также проект договора с Соединенными Штатами Америки. Сутью документов является требование юридически гарантированного отказа от деятельности НАТО в странах Восточной Европы – вывода войск с территории государств, не являвшихся членами организации в 1997 году, отказа от вступления в блок Грузии и Украины, создания военных баз вблизи российских границ."По большому счету, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю", - говорится в сообщении министерства.Ответов западных партнеров на письменные предложения Москва ожидает как можно скорее, причем необходима реакция на каждую отдельную статью проектных документов, пояснили в МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gaydukevich-o-rasshirenii-nato-voyny-ne-khochet-ni-odna-strana-krome-ssha--1037217111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/stoltenberg-nazval-deystviya-rossii-prichinoy-rasshireniya-nato-na-vostok-1037172931.html

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