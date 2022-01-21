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МИД России предложил НАТО вывести военные силы из Румынии и Болгарии
МИД России предложил НАТО вывести военные силы из Румынии и Болгарии
Первый раунд переговоров о безопасности в Европе состоялся в Женеве 10 января 2021 года, вслед за ним 12 января в Брюсселе было проведено заседание в формате... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Предложения по гарантиям безопасности на Европейском континенте, которые Россия выдвинула Североатлантическому Альянсу, включают в себя вывод иностранного военного контингента из Болгарии и Румынии, вступивших в блок после 1997 года, следует из письменных ответов на вопросы СМИ, поступившие в связи с пресс-конференцией по итогам деятельности внешнеполитического ведомства.Об этом сообщает РИА Новости.Стремления НАТО привлечь в организацию другие страны, в том числе и Швецию с Финляндией, которые с Россией связывают давние дружеские отношения, в ведомстве назвали попыткой оказания влияния на их внешнюю политику.В ведомстве считают, что напряженность на континенте искусственно нагнетается руководством НАТО и ЕС с подачи США, и в нынешние нестабильные времена для государства внеблоковый статус – это самый лучший способ обеспечения собственной безопасности.В декабре прошлого года российская сторона опубликовала ряд предложений в сфере безопасности, адресованных НАТО, а также проект договора с Соединенными Штатами Америки. Сутью документов является требование юридически гарантированного отказа от деятельности НАТО в странах Восточной Европы – вывода войск с территории государств, не являвшихся членами организации в 1997 году, отказа от вступления в блок Грузии и Украины, создания военных баз вблизи российских границ."По большому счету, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю", - говорится в сообщении министерства.Ответов западных партнеров на письменные предложения Москва ожидает как можно скорее, причем необходима реакция на каждую отдельную статью проектных документов, пояснили в МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gaydukevich-o-rasshirenii-nato-voyny-ne-khochet-ni-odna-strana-krome-ssha--1037217111.html
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МИД России предложил НАТО вывести военные силы из Румынии и Болгарии
13:55 21.01.2022 (обновлено: 13:56 21.01.2022)
Первый раунд переговоров о безопасности в Европе состоялся в Женеве 10 января 2021 года, вслед за ним 12 января в Брюсселе было проведено заседание в формате Совета Россия-НАТО.
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Предложения по гарантиям безопасности на Европейском континенте, которые Россия выдвинула Североатлантическому Альянсу, включают в себя вывод иностранного военного контингента из Болгарии и Румынии, вступивших в блок после 1997 года, следует из письменных ответов на вопросы СМИ, поступившие в связи с пресс-конференцией по итогам деятельности внешнеполитического ведомства.
Об этом сообщает РИА Новости
.
"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 года на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", — сообщается в документе.
Стремления НАТО привлечь в организацию другие страны, в том числе и Швецию с Финляндией, которые с Россией связывают давние дружеские отношения, в ведомстве назвали попыткой оказания влияния на их внешнюю политику.
В ведомстве считают, что напряженность на континенте искусственно нагнетается руководством НАТО и ЕС с подачи США, и в нынешние нестабильные времена для государства внеблоковый статус – это самый лучший способ обеспечения собственной безопасности.
В декабре прошлого года российская сторона опубликовала ряд предложений в сфере безопасности, адресованных НАТО, а также проект договора с Соединенными Штатами Америки. Сутью документов является требование юридически гарантированного отказа от деятельности НАТО в странах Восточной Европы – вывода войск с территории государств, не являвшихся членами организации в 1997 году, отказа от вступления в блок Грузии и Украины, создания военных баз вблизи российских границ.
"По большому счету, между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю", - говорится в сообщении министерства.
Ответов западных партнеров на письменные предложения Москва ожидает как можно скорее, причем необходима реакция на каждую отдельную статью проектных документов, пояснили в МИД.