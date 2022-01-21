https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-porekomendoval-obraschatsya-k-pravookhranitelyam-po-faktam-podkupa-izbirateley-1037242992.html

ЦИК порекомендовал обращаться к правоохранителям по фактам подкупа избирателей

ЦИК порекомендовал обращаться к правоохранителям по фактам подкупа избирателей

В пятницу, 21 января, в Абхазии началась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания. Выборы... 21.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-21T22:20+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Установление фактов подкупа не входит в компетенцию ЦИК Абхазии, этими вопросами занимаются правоохранительные органы. Такое заявление сделал председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан, комментируя акцию нескольких ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в первый день регистрации инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания.В заявлении отмечается, что о прошедшей "акции" по поводу подкупа избирателей ЦИК Абхазии узнал из социальных сетей и встретиться с активистами не удалось. При этом, он подчеркнул, что в ЦИК всегда готовы принять и выслушать граждан по всем вопросам, входящих в Центризбиркома.Как сообщает "Апсныпресс", несколько ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. из Ткуарчалского и Гудаутского районов оставили в пятницу у входа в ЦИК мешок муки с надписью "Нет подкупу!". Они расценивают распределение муки, полученной в качестве гуманитарной помощи от губернатора Краснодарского края, как попытку подкупа абхазскими властями избирателей перед парламентскими выборами. По словам ветеранов, цель их акции - обратить внимание Центризбиркома на подкуп избирателей в районах Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-zaregistriroval-15-initsiativnykh-grupp-i-dve-partii-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037242058.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/tri-tysyachi-tonn-muki-napravili-v-abkhaziyu-vlasti-krasnodarskogo-kraya-1037051966.html

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