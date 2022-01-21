Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-porekomendoval-obraschatsya-k-pravookhranitelyam-po-faktam-podkupa-izbirateley-1037242992.html
ЦИК порекомендовал обращаться к правоохранителям по фактам подкупа избирателей
ЦИК порекомендовал обращаться к правоохранителям по фактам подкупа избирателей
В пятницу, 21 января, в Абхазии началась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания. Выборы... 21.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-21T22:20+0300
2022-01-21T22:20+0300
в абхазии
новости
абхазия
цик абхазии
выборы
депутаты
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102969/93/1029699319_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_075307a335031e4cf0de57dc5e5947f8.jpg
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Установление фактов подкупа не входит в компетенцию ЦИК Абхазии, этими вопросами занимаются правоохранительные органы. Такое заявление сделал председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан, комментируя акцию нескольких ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в первый день регистрации инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания.В заявлении отмечается, что о прошедшей "акции" по поводу подкупа избирателей ЦИК Абхазии узнал из социальных сетей и встретиться с активистами не удалось. При этом, он подчеркнул, что в ЦИК всегда готовы принять и выслушать граждан по всем вопросам, входящих в Центризбиркома.Как сообщает "Апсныпресс", несколько ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. из Ткуарчалского и Гудаутского районов оставили в пятницу у входа в ЦИК мешок муки с надписью "Нет подкупу!". Они расценивают распределение муки, полученной в качестве гуманитарной помощи от губернатора Краснодарского края, как попытку подкупа абхазскими властями избирателей перед парламентскими выборами. По словам ветеранов, цель их акции - обратить внимание Центризбиркома на подкуп избирателей в районах Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-zaregistriroval-15-initsiativnykh-grupp-i-dve-partii-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037242058.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/tri-tysyachi-tonn-muki-napravili-v-abkhaziyu-vlasti-krasnodarskogo-kraya-1037051966.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102969/93/1029699319_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0f2e617954e58de90511997b3c802b5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, цик абхазии, выборы, депутаты, парламент

ЦИК порекомендовал обращаться к правоохранителям по фактам подкупа избирателей

22:20 21.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии. ЦИК
Выборы президента Абхазии. ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В пятницу, 21 января, в Абхазии началась регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания. Выборы назначены на 12 марта.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Установление фактов подкупа не входит в компетенцию ЦИК Абхазии, этими вопросами занимаются правоохранительные органы. Такое заявление сделал председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан, комментируя акцию нескольких ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в первый день регистрации инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания.
В заявлении отмечается, что о прошедшей "акции" по поводу подкупа избирателей ЦИК Абхазии узнал из социальных сетей и встретиться с активистами не удалось.
"В соответствии с Конституционным Законом "О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента РА" Центризбирком Республики Абхазия осуществляет на всей территории Республики Абхазия контроль за выполнением данного закона и обеспечивает его единообразное применение. Установление факта подкупа в компетенцию ЦИК Республики Абхазияне входит. Данными вопросами занимаются правоохранительные органы Республики Абхазия", - говорится в заявлении Маршан.
При этом, он подчеркнул, что в ЦИК всегда готовы принять и выслушать граждан по всем вопросам, входящих в Центризбиркома.
Внеочередные выборы народных депутатов Украины в посольстве Украины в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
В Абхазии
ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп и две партии по выдвижению кандидатов в депутаты
21:00
Как сообщает "Апсныпресс", несколько ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. из Ткуарчалского и Гудаутского районов оставили в пятницу у входа в ЦИК мешок муки с надписью "Нет подкупу!". Они расценивают распределение муки, полученной в качестве гуманитарной помощи от губернатора Краснодарского края, как попытку подкупа абхазскими властями избирателей перед парламентскими выборами.
По словам ветеранов, цель их акции - обратить внимание Центризбиркома на подкуп избирателей в районах Абхазии.
Сочинский хлебокомбинат - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2022
В Абхазии
Три тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края
7 января, 15:20
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский