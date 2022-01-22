https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/chudesnoe-nachalo-kak-prokhodit-pervyy-shakhmatnyy-turnir-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037250337.html

Чудесное начало: как проходит первый шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village-2022"

Чудесное начало: как проходит первый шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village-2022"

"Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую... 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T18:40+0300

2022-01-22T18:40+0300

2022-01-22T19:26+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

шахматы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037247647_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_14277f9299e7ae63d0a79410a38c1878.jpg

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Благодаря таким международным спортивным турнирам, как "Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022", Абхазию узнают большое количество людей за пределами республики, сказала в эфире радио Sputnik представитель отдела работы с общественностью компании "А-мобайл" Астанда Чкадуа."О нашей стране знают в первую очередь как о курорте, но у нас есть еще что предложить. У Абхазии есть много ресурсов, и хорошо, что об этом будут знать еще больше людей”, - отметила Чкадуа.Компания "А-мобаил" профинансировала призовой фонд турнира. Как рассказала Чкадуа, впечатления от турнира в целом положительные. Представители компании за первый день турнира успели пообщаться и с зарубежными участниками турнира. "Были и те, кто впервые приехал в Абхазию, и они приятно были удивлены. Суровая абхазская зима этого года им показалась теплой. Теплая зима, международный шахматный турнир им очень понравились. Конечно, все хотят приехать сюда летом. Но я думаю, что зимний турнир им тоже понравился, и в целом оставил приятные впечатления. На самом деле, это чудесное место, прямо на берегу моря. Шахматные столы расположены прямо на закрытой веранде. И участники играют в шахматы, после каждого тура у них есть возможность выйти на берег и погулять, полюбоваться пальмами", - отметила Астанда Чкадуа.Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "Амобаи­л", Администрация Гу­лрыпшского района.Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/novik-o-shakhmatnom-turnire-abkhaziya-tamysh-village-2022-obeschaet-byt-napryazhennym-1037248788.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/s-vidom-na-more-kak-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037247297.html

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

очамчырский район, абхазия, шахматы