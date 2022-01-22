https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/chudesnoe-nachalo-kak-prokhodit-pervyy-shakhmatnyy-turnir-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037250337.html
Чудесное начало: как проходит первый шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village-2022"
Чудесное начало: как проходит первый шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village-2022"
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую... 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T18:40+0300
2022-01-22T18:40+0300
2022-01-22T19:26+0300
в абхазии
очамчырский район
абхазия
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Благодаря таким международным спортивным турнирам, как "Абхазия. Тамыш-Village 2022", Абхазию узнают большое количество людей за пределами республики, сказала в эфире радио Sputnik представитель отдела работы с общественностью компании "А-мобайл" Астанда Чкадуа."О нашей стране знают в первую очередь как о курорте, но у нас есть еще что предложить. У Абхазии есть много ресурсов, и хорошо, что об этом будут знать еще больше людей”, - отметила Чкадуа.Компания "А-мобаил" профинансировала призовой фонд турнира. Как рассказала Чкадуа, впечатления от турнира в целом положительные. Представители компании за первый день турнира успели пообщаться и с зарубежными участниками турнира. "Были и те, кто впервые приехал в Абхазию, и они приятно были удивлены. Суровая абхазская зима этого года им показалась теплой. Теплая зима, международный шахматный турнир им очень понравились. Конечно, все хотят приехать сюда летом. Но я думаю, что зимний турнир им тоже понравился, и в целом оставил приятные впечатления. На самом деле, это чудесное место, прямо на берегу моря. Шахматные столы расположены прямо на закрытой веранде. И участники играют в шахматы, после каждого тура у них есть возможность выйти на берег и погулять, полюбоваться пальмами", - отметила Астанда Чкадуа.Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России."Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "Амобаил", Администрация Гулрыпшского района.Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/novik-o-shakhmatnom-turnire-abkhaziya-tamysh-village-2022-obeschaet-byt-napryazhennym-1037248788.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/s-vidom-na-more-kak-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037247297.html
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Чудесное начало: как проходит первый шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village-2022"
18:40 22.01.2022 (обновлено: 19:26 22.01.2022)
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Благодаря таким международным спортивным турнирам, как "Абхазия. Тамыш-Village 2022", Абхазию узнают большое количество людей за пределами республики, сказала в эфире радио Sputnik представитель отдела работы с общественностью компании "А-мобайл" Астанда Чкадуа.
"О нашей стране знают в первую очередь как о курорте, но у нас есть еще что предложить. У Абхазии есть много ресурсов, и хорошо, что об этом будут знать еще больше людей”, - отметила Чкадуа.
Компания "А-мобаил" профинансировала призовой фонд турнира.
Как рассказала Чкадуа, впечатления от турнира в целом положительные.
"Участники сильные, есть и гроссмейстеры, чемпионы России. По отзывам тех, кто участвует, это высокий уровень, сложно и интересно играть. Это хороший опыт для всех участников, для молодых участников из Абхазии, которые смогли сыграть с гроссмейстерами из России", - считает Чкадуа.
Представители компании за первый день турнира успели пообщаться и с зарубежными участниками турнира.
"Были и те, кто впервые приехал в Абхазию, и они приятно были удивлены. Суровая абхазская зима этого года им показалась теплой. Теплая зима, международный шахматный турнир им очень понравились. Конечно, все хотят приехать сюда летом. Но я думаю, что зимний турнир им тоже понравился, и в целом оставил приятные впечатления. На самом деле, это чудесное место, прямо на берегу моря. Шахматные столы расположены прямо на закрытой веранде. И участники играют в шахматы, после каждого тура у них есть возможность выйти на берег и погулять, полюбоваться пальмами", - отметила Астанда Чкадуа.
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "Амобаил", Администрация Гулрыпшского района.
Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.