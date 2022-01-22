https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/s-vidom-na-more-kak-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037247297.html

С видом на море: как проходит первый международный шахматный турнир в Тамыше

С видом на море: как проходит первый международный шахматный турнир в Тамыше

Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из... 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T15:31+0300

2022-01-22T15:31+0300

2022-01-22T19:14+0300

в абхазии

спорт

очамчырский район

абхазия

шахматы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037246838_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ca89564d320a349298e4c02a3f81f567.jpg

О том, где и в какой атмосфере проходят соревнования, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikШахматы на побережьеВ Абхазии любят играть в шахматы и стар, и млад. За примером далеко ходить не нужно, достаточно выйти на вечернюю набережную Сухума, там за столиками на Брехаловке представители разных поколений частенько увлечены интеллектуальной игрой. Помимо любительского уровня, несколько раз в год Федерация шахмат проводит турниры с участием местных спортсменов и гостей из-за пределов страны.Для проведения очередного соревнования выбрали необычное и живописное место – побережье села Тамыш, где летом прошлого года открылся современный коттеджный комплекс. Сюда съехались шахматисты со всей республики, а также участники, представляющие разные города России.Один из них Максим Луговской, который в течение нескольких минут выиграл свой первый матч на турнире и ждал второй встречи. В Абхазию он приехал впервые, увидев объявление в интернете, и намерен одержать победу в турнире.Организаторы турнира учли и меры безопасности в условиях пандемии коронавируса, участников "Абхазия. Тамыш-Village 2022" разделили, игры проходят в двух залах с соблюдением социальной дистанции.Профессионалы и любителиСреди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по шве­йцарской системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участни­ков. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрация Гу­лрыпшского района.Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/tamysh-v-litsakh-uchenye-artisty-politiki-1037250842.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/domiki-v-derevne-kak-tamysh-stal-mestom-prityazheniya-turistov-1035987961.html

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, очамчырский район, абхазия, шахматы