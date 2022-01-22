https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/s-vidom-na-more-kak-prokhodit-pervyy-mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037247297.html
С видом на море: как проходит первый международный шахматный турнир в Тамыше
С видом на море: как проходит первый международный шахматный турнир в Тамыше
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из... 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T15:31+0300
2022-01-22T15:31+0300
2022-01-22T19:14+0300
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О том, где и в какой атмосфере проходят соревнования, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikШахматы на побережьеВ Абхазии любят играть в шахматы и стар, и млад. За примером далеко ходить не нужно, достаточно выйти на вечернюю набережную Сухума, там за столиками на Брехаловке представители разных поколений частенько увлечены интеллектуальной игрой. Помимо любительского уровня, несколько раз в год Федерация шахмат проводит турниры с участием местных спортсменов и гостей из-за пределов страны.Для проведения очередного соревнования выбрали необычное и живописное место – побережье села Тамыш, где летом прошлого года открылся современный коттеджный комплекс. Сюда съехались шахматисты со всей республики, а также участники, представляющие разные города России.Один из них Максим Луговской, который в течение нескольких минут выиграл свой первый матч на турнире и ждал второй встречи. В Абхазию он приехал впервые, увидев объявление в интернете, и намерен одержать победу в турнире.Организаторы турнира учли и меры безопасности в условиях пандемии коронавируса, участников "Абхазия. Тамыш-Village 2022" разделили, игры проходят в двух залах с соблюдением социальной дистанции.Профессионалы и любителиСреди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители. Турнир проводится по швейцарской системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд."Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/tamysh-v-litsakh-uchenye-artisty-politiki-1037250842.html
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С видом на море: как проходит первый международный шахматный турнир в Тамыше
15:31 22.01.2022 (обновлено: 19:14 22.01.2022)
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России.
О том, где и в какой атмосфере проходят соревнования, читайте в материале Sputnik.
Шахматы на побережье
В Абхазии любят играть в шахматы и стар, и млад. За примером далеко ходить не нужно, достаточно выйти на вечернюю набережную Сухума, там за столиками на Брехаловке представители разных поколений частенько увлечены интеллектуальной игрой.
Помимо любительского уровня, несколько раз в год Федерация шахмат проводит турниры с участием местных спортсменов и гостей из-за пределов страны.
Для проведения очередного соревнования выбрали необычное и живописное место – побережье села Тамыш, где летом прошлого года открылся современный коттеджный комплекс.
Сюда съехались шахматисты со всей республики, а также участники, представляющие разные города России.
Один из них Максим Луговской, который в течение нескольких минут выиграл свой первый матч на турнире и ждал второй встречи. В Абхазию он приехал впервые, увидев объявление в интернете, и намерен одержать победу в турнире.
"Играл с ребенком, которому девять лет, партия прошла быстро, дебют он хорошо разыграл, потом в середине игры опыт сказался. Пока все идет без проблем, решающие партии впереди. Я международный гроссмейстер, четыре раза выигрывал Европу, бронзу на чемпионате мира, объездил уже кучу стран", - подчеркнул он.
Организаторы турнира учли и меры безопасности в условиях пандемии коронавируса, участников "Абхазия. Тамыш-Village 2022" разделили, игры проходят в двух залах с соблюдением социальной дистанции.
Профессионалы и любители
Среди участников первого шахматного турнира в Тамыше есть как гроссмейстеры, которые побеждали на престижных международных соревнованиях, так и любители.
Турнир проводится по швейцарской системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.
"По итогам 12 туров будет выявлен сильнейший, победитель этого турнира, а также будут определены победители по различным категориям. Есть категория ветеранов, категория шахматистов с национальным рейтингом, женщины и дети награждаются отдельно, школьники отдельно будут награждены, будут призы для участников до восьми лет и до десяти лет", - рассказал главный судья шахматного турнира Отар Хурхумал.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.
Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.