https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/sgb-abkhazii-obnaruzhila-krupnuyu-mayning-fermu-v-kaldakhuare-1037246579.html

СГБ Абхазии обнаружила крупную майнинг-ферму в Калдахуаре

СГБ Абхазии обнаружила крупную майнинг-ферму в Калдахуаре

Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга запрещены постановлением Кабмина Абхазии до 31 марта 2022 года. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T14:22+0300

2022-01-22T14:22+0300

2022-01-22T14:22+0300

в абхазии

гудаутский район

служба безопасности республики абхазия

абхазия

госстандарт абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии совместно с представителями Госстандарта обнаружили действующую майнинг-ферму в селе Калдахуара Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте СГБ. На территории объекта была зафиксирована 251 единица аппаратов для добычи криптовалюты. Оборудование демонтировали и поместили на склад временного хранения Госстандарта республики. По оперативным данным, владельцем криптофермы является Эдуард Хагуш. В отношении собственника по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы. Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года. Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/sgb-izyala-bolee-90-mayning-apparatov-za-tri-dnya-i-soobschila-imena-vladeltsev-1036540904.html

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гудаутский район, служба безопасности республики абхазия, абхазия, госстандарт абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии