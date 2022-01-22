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СГБ Абхазии обнаружила крупную майнинг-ферму в Калдахуаре
СГБ Абхазии обнаружила крупную майнинг-ферму в Калдахуаре
Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга запрещены постановлением Кабмина Абхазии до 31 марта 2022 года. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T14:22+0300
2022-01-22T14:22+0300
в абхазии
гудаутский район
служба безопасности республики абхазия
абхазия
госстандарт абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии совместно с представителями Госстандарта обнаружили действующую майнинг-ферму в селе Калдахуара Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте СГБ. На территории объекта была зафиксирована 251 единица аппаратов для добычи криптовалюты. Оборудование демонтировали и поместили на склад временного хранения Госстандарта республики. По оперативным данным, владельцем криптофермы является Эдуард Хагуш. В отношении собственника по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы. Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года. Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/sgb-izyala-bolee-90-mayning-apparatov-za-tri-dnya-i-soobschila-imena-vladeltsev-1036540904.html
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гудаутский район, служба безопасности республики абхазия, абхазия, госстандарт абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии

СГБ Абхазии обнаружила крупную майнинг-ферму в Калдахуаре

14:22 22.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайнинг криптовалют
Майнинг криптовалют - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга запрещены постановлением Кабмина Абхазии до 31 марта 2022 года.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии совместно с представителями Госстандарта обнаружили действующую майнинг-ферму в селе Калдахуара Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте СГБ.
На территории объекта была зафиксирована 251 единица аппаратов для добычи криптовалюты. Оборудование демонтировали и поместили на склад временного хранения Госстандарта республики.
Агентством новостей полиции, показаны ящики с оборудованием, используемым в операциях по добыче биткойнов - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
В Абхазии
СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев
30 ноября 2021, 17:35
По оперативным данным, владельцем криптофермы является Эдуард Хагуш. В отношении собственника по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.
Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
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