https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/tsik-abkhazii-zaregistriroval-shest-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037251745.html

ЦИК Абхазии зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

ЦИК Абхазии зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

Регистрация инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента началась 21 января. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T19:57+0300

2022-01-22T19:57+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента республики.22 января ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов: 21 января ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и две политические партии.Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-abkhazii-nachal-registratsiyu-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037230440.html

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