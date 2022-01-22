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ЦИК Абхазии зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
ЦИК Абхазии зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Регистрация инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента началась 21 января. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T19:57+0300
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента республики.22 января ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов: 21 января ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и две политические партии.Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-abkhazii-nachal-registratsiyu-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037230440.html
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ЦИК Абхазии зарегистрировал шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Регистрация инициативных групп и политических партий на выдвижение кандидатов в депутаты Парламента началась 21 января.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала шесть инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента республики.
22 января ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов:
Зантария Резо Платонович по избирательному округу №31,
Лагвилава Адгур Геннадьевич по избирательному округу № 7,
Харазия Адгур Рафетович по избирательному округу № 26,
Ткебучава Темур Елвардиевич по избирательному округу № 34,
Цишба Александр Владимирович по избирательному округу № 13,
Анкваб Артур Миродович по избирательному округу № 11.
21 января ЦИК зарегистрировал
15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и две политические партии.
Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.