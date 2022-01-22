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Завершился первый день шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
Завершился первый день шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января и завершится 23 числа. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в интервью радио Sputnik подвел итоги первого дня международного шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022".После открытия соревнований по шахматам было проведено три тура, затем был двухчасовой перерыв, потом прошло еще три тура. Во второй день также будет проведено шесть туров, в результате станут известные имена победителей и призеров."Уже определились лидеры, впереди идут все сильнейшие, завтра будут решающие партии. Очень упорная борьба, мы должны обеспечить хорошее судейство, хорошие условия, чтобы ничего не помешало борьбе", - сказал Константин Тужба."Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/selskie-shakhmaty-pervyy-den-turnira-v-tamyshe-1037247834.html
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Завершился первый день шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
19:26 22.01.2022 (обновлено: 19:28 22.01.2022)
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января и завершится 23 числа.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в интервью радио Sputnik подвел итоги первого дня международного шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
"Мы провели тщательную подготовку, было много переживаний, но первый день прошел на высшем уровне, не было ни одного замечания. Мы благодарим руководство "Библио-Глобус" (туристическая компания – прим.) "Тамыш Village", они создали прекрасные условия проживания, игровой зал, все подготовили на хорошем уровне", - подчеркнул он.
После открытия соревнований по шахматам было проведено три тура, затем был двухчасовой перерыв, потом прошло еще три тура. Во второй день также будет проведено шесть туров, в результате станут известные имена победителей и призеров.
"Уже определились лидеры, впереди идут все сильнейшие, завтра будут решающие партии. Очень упорная борьба, мы должны обеспечить хорошее судейство, хорошие условия, чтобы ничего не помешало борьбе", - сказал Константин Тужба.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.