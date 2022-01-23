https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/esche-odnu-krupnuyu-kriptofermu-demontirovali-v-gudautskom-rayone-1037254466.html
Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T11:12+0300
2022-01-23T11:12+0300
2022-01-23T11:12+0300
в абхазии
служба безопасности республики абхазия
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
майнинг в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/02/1031390681_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_38bb92a4fbd12a6ab87966c6263ef4ad.jpg
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации 20 января обнаружили в селе Амжикухуа Гудаутского района майнинг-ферму, сообщается на сайте СГБ. На объекте было установлено 202 единицы оборудования для добычи криптовалют. Аппараты демонтированы и помещены на склад временного хранения Госстандарта республики.По оперативным данным, владельцами майнинг-фермы являются Андрей Мундян, Даут Габния и Руслан Григолия. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.Ранее СГБ Абхазии сообщала об обнаружении криптофермы в 251 единицу оборудования в селе Калдахуара Гудаутского района.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/sgb-abkhazii-obnaruzhila-krupnuyu-mayning-fermu-v-kaldakhuare-1037246579.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/02/1031390681_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_045a4b97025487d958968c0d5f54dd0f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
служба безопасности республики абхазия, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии
Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik.
Сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации 20 января обнаружили в селе Амжикухуа Гудаутского района майнинг-ферму, сообщается на сайте
СГБ.
На объекте было установлено 202 единицы оборудования для добычи криптовалют.
Аппараты демонтированы и помещены на склад временного хранения Госстандарта республики.
По оперативным данным, владельцами майнинг-фермы являются Андрей Мундян, Даут Габния и Руслан Григолия. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.
Ранее СГБ Абхазии сообщала об обнаружении криптофермы в 251 единицу оборудования в селе Калдахуара Гудаутского района.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.