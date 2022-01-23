https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/esche-odnu-krupnuyu-kriptofermu-demontirovali-v-gudautskom-rayone-1037254466.html

Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе

Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе

Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T11:12+0300

2022-01-23T11:12+0300

2022-01-23T11:12+0300

в абхазии

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абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации 20 января обнаружили в селе Амжикухуа Гудаутского района майнинг-ферму, сообщается на сайте СГБ. На объекте было установлено 202 единицы оборудования для добычи криптовалют. Аппараты демонтированы и помещены на склад временного хранения Госстандарта республики.По оперативным данным, владельцами майнинг-фермы являются Андрей Мундян, Даут Габния и Руслан Григолия. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.Ранее СГБ Абхазии сообщала об обнаружении криптофермы в 251 единицу оборудования в селе Калдахуара Гудаутского района.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/sgb-abkhazii-obnaruzhila-krupnuyu-mayning-fermu-v-kaldakhuare-1037246579.html

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служба безопасности республики абхазия, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии