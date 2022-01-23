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https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/esche-odnu-krupnuyu-kriptofermu-demontirovali-v-gudautskom-rayone-1037254466.html
Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T11:12+0300
2022-01-23T11:12+0300
в абхазии
служба безопасности республики абхазия
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации 20 января обнаружили в селе Амжикухуа Гудаутского района майнинг-ферму, сообщается на сайте СГБ. На объекте было установлено 202 единицы оборудования для добычи криптовалют. Аппараты демонтированы и помещены на склад временного хранения Госстандарта республики.По оперативным данным, владельцами майнинг-фермы являются Андрей Мундян, Даут Габния и Руслан Григолия. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.Ранее СГБ Абхазии сообщала об обнаружении криптофермы в 251 единицу оборудования в селе Калдахуара Гудаутского района.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/sgb-abkhazii-obnaruzhila-krupnuyu-mayning-fermu-v-kaldakhuare-1037246579.html
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии

Еще одну крупную криптоферму демонтировали в Гудаутском районе

11:12 23.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Рейд по отключению майнинг ферм в очамчырском р-не
Рейд по отключению майнинг ферм в очамчырском р-не - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Рейды по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже больше года.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации 20 января обнаружили в селе Амжикухуа Гудаутского района майнинг-ферму, сообщается на сайте СГБ.
На объекте было установлено 202 единицы оборудования для добычи криптовалют.
Аппараты демонтированы и помещены на склад временного хранения Госстандарта республики.
Майнинг криптовалют - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
В Абхазии
СГБ Абхазии обнаружила крупную майнинг-ферму в Калдахуаре
Вчера, 14:50
По оперативным данным, владельцами майнинг-фермы являются Андрей Мундян, Даут Габния и Руслан Григолия. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.
Ранее СГБ Абхазии сообщала об обнаружении криптофермы в 251 единицу оборудования в селе Калдахуара Гудаутского района.
Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
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