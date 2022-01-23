https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nachalsya-vtoroy-den-shakhmatnogo-turnira-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037254622.html
Начался второй день шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
Начался второй день шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" завершится 23 января. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T11:21+0300
2022-01-23T11:21+0300
2022-01-23T11:21+0300
в абхазии
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шахматы
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Начался второй заключительный день первого международного шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022" организованный Федерацией шахмат Абхазии.В первый день соревнований было проведено три тура, затем был двухчасовой перерыв, после прошло еще три тура. Во второй день также будет проведено шесть туров, в результате станут известные имена победителей и призеров.Турнир, в котором участвуют 90 шахматистов из Абхазии и России проводится по швейцарской системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд."Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/selskie-shakhmaty-pervyy-den-turnira-v-tamyshe-1037247834.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/tamysh-v-litsakh-uchenye-artisty-politiki-1037250842.html
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очамчырский район, абхазия, шахматы
Начался второй день шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022"
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" завершится 23 января.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Начался второй заключительный день первого международного шахматного турнира "Абхазия. Тамыш-Village 2022" организованный Федерацией шахмат Абхазии.
В первый день соревнований было проведено три тура, затем был двухчасовой перерыв, после прошло еще три тура. Во второй день также будет проведено шесть туров, в результате станут известные имена победителей и призеров.
Турнир, в котором участвуют 90 шахматистов из Абхазии и России проводится по швейцарской системе в 12 туров, проводится компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходят в течение 15 минут, на каждый ход отводится пять секунд.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.