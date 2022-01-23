https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/rekordnoe-kolichestvo-snega-vypalo-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1037255589.html
Рекордное количество снега выпало в Рицинском национальном парке
Рекордное количество снега выпало в Рицинском национальном парке
Рицинский реликтовый национальный парк с 1 января 2022 года посетило более 15 тысяч человек. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T13:25+0300
2022-01-23T13:25+0300
2022-01-23T14:27+0300
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горы
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
ауадхара
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Рекордное за последние 15 лет количество снега выпало в Рицинском реликтовом национальном парке, рассказал директор объекта Адамур Багателия.Дорога к озеру Рица чистая и по ней ездят подготовленные к зимним условиям транспортные средства, добавил Багателия. Дорогу, ведущую от озера к Ауадхаре, перекрыли шлагбаумом, так как это направление в нынешних условиях не безопасное."Мы там установили шлагбаум, но там и так образовалась естественная преграда в виде снега. Существует опасность схода лавин и поэтому можно доехать только до Рицы. Вчера мы приняли 205 туристов. Сегодня порядка 7-8 спринтеров. Экскурсии продолжаются. Обстановку на дороге мониторим круглосуточно, в том числе в ночное время. Также хочу подчеркнуть, что такая ситуация сложилась именно на этот час (к 12:00 23 января - прим.), но в любую минуту все может измениться, так как речь идет о природе", - сказал Багателия.Директор национального парка добавил, что за счет средств объекта в размере одного миллиона рублей приобрели в Ярославле оборудование для разбрасывания песка на дорогах, но в последние несколько дней необходимости в его использовании нет, так как гололед не образовывается. Годом ранее приобрели снегоуборочную машину стоимостью десять миллионов рублей.По данным Багателия, с 1 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек. Впервые за все послевоенное время там наладили водоснабжение объектов питания в зимний период. Это стало возможным благодаря тому, что водопроводные трубы, которые раньше проходили поверх земли, пустили под водой в озере, и они больше не леденеют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/bolee-22-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-novogodnie-prazdniki-1037112210.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/v-abkhazavtodor-rasskazali-kak-gotovyat-dorogi-na-sluchay-zamorozkov-1037151821.html
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отдых в абхазии, абхазия, горы, снег, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, ауадхара
Рекордное количество снега выпало в Рицинском национальном парке
13:25 23.01.2022 (обновлено: 14:27 23.01.2022)
Рицинский реликтовый национальный парк с 1 января 2022 года посетило более 15 тысяч человек.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Рекордное за последние 15 лет количество снега выпало в Рицинском реликтовом национальном парке, рассказал директор объекта Адамур Багателия.
"Общий слой осадков сейчас достигает примерно один метр 80 сантиметров, а местами доходит до двух метров. Это рекорд за 15 лет", - отметил он.
Дорога к озеру Рица чистая и по ней ездят подготовленные к зимним условиям транспортные средства, добавил Багателия.
Дорогу, ведущую от озера к Ауадхаре, перекрыли шлагбаумом, так как это направление в нынешних условиях не безопасное.
"Мы там установили шлагбаум, но там и так образовалась естественная преграда в виде снега. Существует опасность схода лавин и поэтому можно доехать только до Рицы. Вчера мы приняли 205 туристов. Сегодня порядка 7-8 спринтеров. Экскурсии продолжаются. Обстановку на дороге мониторим круглосуточно, в том числе в ночное время. Также хочу подчеркнуть, что такая ситуация сложилась именно на этот час (к 12:00 23 января - прим.), но в любую минуту все может измениться, так как речь идет о природе", - сказал Багателия.
Директор национального парка добавил, что за счет средств объекта в размере одного миллиона рублей приобрели в Ярославле оборудование для разбрасывания песка на дорогах, но в последние несколько дней необходимости в его использовании нет, так как гололед не образовывается. Годом ранее приобрели снегоуборочную машину стоимостью десять миллионов рублей.
По данным Багателия, с 1 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек. Впервые за все послевоенное время там наладили водоснабжение объектов питания в зимний период. Это стало возможным благодаря тому, что водопроводные трубы, которые раньше проходили поверх земли, пустили под водой в озере, и они больше не леденеют.