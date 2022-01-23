https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/zakharova-zayavila-o-podgotovke-zapada-k-krupnym-provokatsiyam-na-ukraine-1037259585.html

Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине

Захарова заявила о подготовке Запада к крупным провокациям на Украине

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными... 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T18:45+0300

2022-01-23T18:45+0300

2022-01-23T18:45+0300

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными, заявила в эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англо-саксов чрезвычайно важно создать это информационное поле, без него они не могут действовать. Для этого осуществлена целая череда таких информационных вбросов — это дезинформация, фейки и манипуляция через СМИ", — сказала она.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют поставить в Киеве "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. По словам Захаровой, Лондон "заранее подготовил материал"."Казалось бы, можно было в субботу утром опубликовать — нет, было выбрано удачное с их точки зрения время — час тридцать ночи по Москве. Видимо, считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по СМИ именно под эмбарго до 1:30", — отметила представитель российского ведомства.Захарова назвала это "информационной агрессией" и допустила, что последуют и другие действия, направленные против России.Сам Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, утверждает, что у его семьи там "арестованы активы". Он заявил, что не понимает, каким образом "это все Заявление МИД Великобритании о Мураеве — уже вторая за двое суток неувязка в заявлениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, она заявила, что Украина пережила немало вторжений — "от монголов до татар". Представитель российского внешнеполитического ведомства после этого усомнилась в квалификации министра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/mid-rossii-ssha-i-nato-zapustili-toksichnuyu-kampaniyu-protiv-moskvy-1037248415.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/stoltenberg-nazval-deystviya-rossii-prichinoy-rasshireniya-nato-na-vostok-1037172931.html

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политика, мид рф, россия, нато, мария захарова, великобритания