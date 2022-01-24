https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-zaklyuchila-dogovor-o-konteynernykh-perevozkakh--v-rossiyu-1037274845.html

АЖД заключила договор о контейнерных перевозках в Россию

АЖД заключила договор о контейнерных перевозках в Россию

Пресс-конференция с участием представителей РУП "Абхазская железная дорога" состоялась в понедельник 24 января на Абхазском телевидении. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T19:16+0300

2022-01-24T19:16+0300

2022-01-24T19:16+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканское унитарное предприятие "Абхазская железная дорога" заключила договор с "РЖД Бизнес Активом" по контейнерным перевозкам, сказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава на пресс-конференции на Абхазском телевидении."У них есть требования, как все должно выглядеть. Мы хотим поставлять цитрусовые в Россию", - добавил он.Более подробно о договоре рассказал главный инженер РУП "Абхазская железная дорога" Леонид Куруа."Что касается контейнерных перевозок, то это пионерское направление, крупнотоннажные контейнерные перевозки никогда не осуществлялись на сети Абхазской железной дороги даже в советское время. Речь идет о том, чтобы нам организовать перевозку полносоставных контейнерных поездов со станции Сухум до станций Московской области, есть два терминальных логистических центра, которые принимают контейнерные поезда с различных направлений", - подчеркнул он.Речь идет о том, чтобы организовать рейсы с грузом со станции Сухум в Московскую область."Соответственно раз в неделю он будет отправляться сюда, то есть это некий сервис для предприятий, ориентированных на экспорт, производители различной плодоовощной продукции, консервированной продукции. У них будет возможность вот такого оперативного доступа на Центральный федеральный округ, на основной рынок Российской Федерации", - сказал Куруа.Терминал для поезда планируется организовать на базе Сухумского грузового двора."Там ситуация удручает, мы привозили специалистов, сделали план, есть определённые требования. Мы взоимодействуем с нашим Минэком, создается рабочая группа, в которую войдут наши пограничники, таможенный комитет и АЖД. Будет выработан регламент взаимодействия в этой зоне. Это будет режимная территория, мы сейчас находимся на этапе подписания протокола и выработки этого регламента", - проинформировал главный инженер АЖД.Тестовый поезд планируется запустить в середине марта 2022 года, рассказал Леонид Куруа.

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