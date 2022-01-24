https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/nas-zhdut-bolshie-poteri-vms-ssha-stolknulis-s-neozhidannoy-problemoy--1037262751.html

"Нас ждут большие потери": ВМС США столкнулись с неожиданной проблемой

"Нас ждут большие потери": ВМС США столкнулись с неожиданной проблемой

Американские военно-морские верфи и судоремонтные заводы сильно изношены и не справляются с нагрузкой, заявил глава Командования сил флота (US Fleet Forces... 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T09:21+0300

2022-01-24T09:21+0300

2022-01-24T09:21+0300

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Боевые корабли не ремонтируются, а сроки сдачи новых постоянно переносятся. К чему это приведет — разбирался Андрей Коц для РИА Новости.Дефицит верфейАдмирал Кодл, выступая на ежегодной конференции Ассоциации надводного флота (Surface Navy Association conference), не сглаживал углы и говорил откровенно: если США ввяжутся в вооруженный конфликт с близким или равным по силе противником, ВМС понесут большие потери. И восполнить их будет нечем, так как судостроительных мощностей недостаточно для ремонта сразу нескольких крупных вымпелов. По словам адмирала, хуже всего дела обстоят с авианосцами и подводными лодками."У нас не хватает сухих доков и верфей, — подчеркнул Кодл. — А те, что есть, работают на пределе возможностей. И никаких резервов на случай непредвиденных обстоятельств нет. Так, не ясно, удастся ли сохранить в составе флота атомную подводную лодку (АПЛ) Connecticut, врезавшуюся в подводную скалу в Южно-Китайском море в октябре прошлого года. Она до сих пор ожидает ремонта, и когда он начнется — сказать сложно. Это глобальная проблема, и она может стать нашей критической уязвимостью в военное время".Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их производительность и эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы сорвали сроки 75 процентов работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там неоднократно меняли оборудование, однако инфраструктура уже не отвечает современным требованиям.По словам Кодла, в первую очередь необходимо увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе. Также следует сосредоточиться на обучении персонала.Системная проблемаТехническое состояние американского флота давно оставляет желать лучшего. Осенью 2020-го спецкомиссия ВМС доложила конгрессу о многочисленных проблемах с надводными кораблями. За последние десятилетия их боеспособность упала, многие уже в "пенсионном" возрасте. При этом расходы на обслуживание стареющей армады только растут, создавая серьезную проблему даже для огромного военного бюджета США.Больше всего вопросов к силовым установкам: они регулярно выходят из строя, а ремонтом приходится заниматься экипажам — прямо в море. На 30 с лишним кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов. Ненадежность и капризность, по сути, поставила крест на новейших быстроходных вымпелах класса Freedom, то и дело ломавшихся в походах. Дефект признали системным, и с 2021-го флот эти корабли не покупает.Хватает головной боли и с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая, помимо прочего, отвечает за противовоздушную оборону. Ею оснащены эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Однако система регулярно сбоит. По заключению комиссии, если идеальное состояние оборудования равно единице, то средний показатель боевой готовности Aegis не превышает 0,75.Отдельная история — устройства для взлета и посадки корабельных вертолетов. Их исправность снизилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на авианосец "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Причина аварии — ошибка электросистемы корабля, выдавшей пилоту неверные данные для снижения.Пойдут на металлоломВ итоге в наступившем году ВМС спишут более двух десятков кораблей. Список утвердил лично начальник военно-морских операций (Chief of Naval Operations, CNO) адмирал Майкл Гилди. Помимо трех вымпелов типа Freedom, туда попал их одноклассник — литоральный боевой корабль Coronado проекта Independence. В августе 2016-го он вернулся из центральной части Тихого океана на Гавайи из-за поломки двигателя. С тех пор в море практически не выходил. Возиться с его "детскими болезнями" сочли слишком накладным.Еще жестче поступят с ракетными крейсерами Ticonderoga. По плану CNO в резерв отправят семь из 22 имеющихся — San Jacinto, Lake Champlain, Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf и Port Royal. Они вплотную приблизились к предельному 35-летнему сроку службы, и их поддержание на плаву ежегодно обходится в более чем 1,3 миллиарда долларов. А модернизация только Hue City и Anzio потребует еще полтора миллиарда.Пять патрульных катеров Cyclone — Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind — служат с 1990-х и тоже порядком устарели. Их либо отправят на металлолом либо продадут за рубеж. В ВМС останутся пять единиц, однако они не сильно моложе и в ближайшем будущем их тоже спишут.Самый крупный вымпел, который выведут из состава флота в 2022-м, — десантный корабль-док Whidbey Island водоизмещением 16 тысяч тонн, головной в одноименном проекте. Ему уже 36 лет. В последнем дальнем походе был в июле 2016-го: участвовал в международных военно-морских учениях Sea Breeze в Черном море.

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в мире, аналитика, вооружения, флот, корабли, сша