https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/nato-usilit-prisutstvie-v-vostochnoevropeyskikh-stranakh-1037266738.html

НАТО усилит присутствие в восточноевропейских странах

НАТО усилит присутствие в восточноевропейских странах

Активизацию своей деятельности на востоке НАТО связывает с противостоянием "российской агрессии". 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T14:36+0300

2022-01-24T14:36+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Усиление военного присутствия сил НАТО в восточной части континента связано с обострением ситуации на Украине, пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт организации.В сообщении указывается, что увеличение военного контингента НАТО в восточноевропейских странах членах-организации представляет собой ответ на "незаконную оккупацию Крыма Россией в 2014 году". До 2014 года войск НАТО на территории этих стран не было.Коллективная оборона является основополагающим пунктом устава Организации Североатлантического договора и означает, что нападение на одного члена НАТО будет воспринято как нападение на всех членов альянса.Ранее МИД России заявлял, что организация ведет крайне агрессивную политику, активно осваивая территории Финляндии, Швеции, Украины и Грузии. Активность НАТО на постсоветском пространстве расценивается Москвой как прямая угроза безопасности.В конце прошлого года Кремль опубликовал предложения по безопасности, в которых предлагал альянсу вернуться к состоянию 1997 года, то есть, вывести свои силы с территории тех стран, что не являлись членами НАТО до указанной даты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/mid-rossii-ssha-i-nato-zapustili-toksichnuyu-kampaniyu-protiv-moskvy-1037248415.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/mid-rossii-predlozhil-nato-vyvesti-voennye-sily-iz-rumynii-i-bolgarii-1037232701.html

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