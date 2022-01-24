https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/pobeditel-shakhmatnogo-turnira-v-tamyshe-podelilsya-vpechatleniyami-ot-igr-1037267355.html
Интрига до последнего тура: победитель шахматного турнира в Тамыше поделился впечатлениями
Интрига до последнего тура: победитель шахматного турнира в Тамыше поделился впечатлениями
Первый международный шахматный рапид-турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T14:16+0300
2022-01-24T14:16+0300
2022-01-24T15:42+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил в комфортных условиях, сказал в интервью радио Sputnik победитель среди гроссмейстеров Павел Смирнов."Соревнования проходили в интересном месте, фактически на берегу моря, во время игр слышали шум моря. Условия были достаточно комфортными, рядом было кафе, всегда можно было выпить кофе или покушать, что всегда приятно. Жили тоже рядом. В Абхазии я давно не был, в последний раз в 2009 году, был в Пицунде, Гагре, где красиво, мне очень понравилось", - добавил он.Времени для экскурсий по восточной Абхазии не было, но природа гостю из России пришлась по душе. На турнире было несколько серьезных соперников, в партиях с которыми ему удалось выдержать конкуренцию.Шахматный турнир в Тамыше проходил два дня, 22 и 23 января. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева.Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" наградили денежными призами, кубками, медалями и грамотами."Абхазия. Тамыш-Village 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/shakhmatnyy-debyut-tamysha-pobediteli-i-nagrady-turnira-1037263244.html
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Интрига до последнего тура: победитель шахматного турнира в Тамыше поделился впечатлениями
14:16 24.01.2022 (обновлено: 15:42 24.01.2022)
Первый международный шахматный рапид-турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил в комфортных условиях, сказал в интервью радио Sputnik победитель среди гроссмейстеров Павел Смирнов.
"Соревнования проходили в интересном месте, фактически на берегу моря, во время игр слышали шум моря. Условия были достаточно комфортными, рядом было кафе, всегда можно было выпить кофе или покушать, что всегда приятно. Жили тоже рядом. В Абхазии я давно не был, в последний раз в 2009 году, был в Пицунде, Гагре, где красиво, мне очень понравилось", - добавил он.
Времени для экскурсий по восточной Абхазии не было, но природа гостю из России пришлась по душе. На турнире было несколько серьезных соперников, в партиях с которыми ему удалось выдержать конкуренцию.
"Основными соперниками были Голубев Савелий, Луговской Максим, еще несколько международных мастеров. Победа далась непросто, в упорной борьбе до последнего тура была интрига, но удалось победить. Планировал место в тройке призеров, ожидать победы трудно, но удалось выиграть. Рад, что в этом году выиграл первый турнир", - сказал шахматист.
Шахматный турнир в Тамыше проходил два дня, 22 и 23 января. Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева.
Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" наградили денежными призами, кубками, медалями и грамотами.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".