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Дебют Тамыша: победители и награды шахматного турнира

Дебют Тамыша: победители и награды шахматного турнира

В минувшие выходные состоялся первый международный шахматный рапид-турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022". 24.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победителей и призеров первого международного шахматного рапид-турнира (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022", который проходил с 22 по 23 января в селе Тамыш Очамчырского района, наградили кубками, медалями и грамотами.После вступительной речи, в котором он поблагодарил всех причастных к проведению масштабного соревнования, перешли к награждению победителей и призеров "Абхазия. Тамыш-Village 2022".Среди шахматистов до восьми лет, первое место занял Стилиан Мукба. До десяти лет, третье место завоевал Руслан Мукба, на второй строчке Георгий Павлов, первым стал Даниил Неценко.В соревнованиях среди ветеранов пятое место занял руководитель Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, на четвертой строчке Юрий Емиляшин из города Сочи и третьим стал россиянин Виктор Мажников. На втором месте Сергей Миносян, представляющий город Очамчыра, а победителем стал Борис Накопия.Среди шахматистов с национальным рейтингом на пятом месте Артур Буюклян, на четвертом – Альберт Карапетян, третьим стал Роланд Бигвава, вторым – Тимур Шанава, и на первом месте – Артем Табарян.В женской категории третье место заняла Нина Сироткина, второе – Майя Порожняк и на первом месте Анна Афанасьева, все шахматистки приехали на "Абхазия. Тамыш-Village 2022" из России.Среди школьников пятое место занял Айнар Хурхумал, четвертое – Алексей Ладыченко, третье место заняла Сарида Лаквитава, втрое – Тристан Кварацхелия, первым стал абазин Осман Пшахов, приехавший из России.Первую пятерку среди гроссмейстеров заняли представители России, первым стал Павел Смирнов, второе место у Мирана Оганьяна, третье - у Савелия Голубева, на четвертой строчке Давид Закарян, а пятым стал Максим Луговской.В завершении церемонии награждения президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сказал, что в будущем году будет 12 основных призов, а также увеличится призовой фонд шахматного турнира. В этом году призовой фонд составил 500 тысяч рублей."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/shakh-i-mat-pervyy-den-mezhdunarodnogo-turnira-abkhaziya-tamysh-village-1037250564.html

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