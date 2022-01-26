https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/letnie-tury-v-abkhaziyu-nachali-aktivno-razbirat-uzhe-v-yanvare-1037297086.html

Летние туры в Абхазию начали активно разбирать уже в январе

Летние туры в Абхазию начали активно разбирать уже в январе

Если темпы бронирования останутся на том же уровне, места в некоторых гостиницах могут закончиться уже весной. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T14:51+0300

2022-01-26T14:51+0300

2022-01-26T14:51+0300

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Раннее бронирование летних туров в Абхазию набирает популярность у россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Республика традиционно рассматривается как направление внутреннего туризма из-за того, что путешественники прилетают в Сочинский аэропорт.При выборе места отдыха россияне обращают внимание на то, что цены на отдых в Абхазии выгодно отличаются от соседних курортов Краснодарского края. Разница в стоимости проживания может достигать 30%.Другими плюсами посещения республики является возможность пересечения границы по внутреннему российскому паспорту, а также отсутствие необходимости сдавать ПЦР-тесты, сидеть на карантине.По оценкам АТОР, объемы продаж летних туров в города-курорты черноморского побережья по раннему бронированию в разы превышают показатели до введения коронавирусных ограничений.Причиной повышения спроса являются также скидки у туроператоров. В некоторых случаях они достигают 40%. Также существуют специальные предложения и акции непосредственно со стороны отелей, пытающихся привлечь как можно больше туристов.В России лидерами по бронированию среди любителей пляжного отдыха традиционно являются Крым и Краснодарский край. Туристов интересует отдых в Сочи, Анапе и Геленджике, а также район Ялты.Самым популярным временем для отдыха являются майские праздники и период летних каникул. Но есть и те, кто предпочитает отдыхать поздней осенью, вплоть до октября.

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