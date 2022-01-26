https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/vrach-predupredil-ob-opasnosti-omikrona-dlya-detey-1037292035.html

Врач предупредил об опасности "омикрона" для детей

Врач предупредил об опасности "омикрона" для детей

Доля детей в России среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма "омикрон" возросла с 10-11 до 15%. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T08:45+0300

2022-01-26T08:45+0300

2022-01-26T08:45+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Штамм коронавируса "омикрон" нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея", - сказал Горелов.Наиболее часто подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.Он пояснил, что иммунитет у переболевших вырабатывается на конкретный штамм коронавируса, однако следует помнить, что изменения в генетическом коде вируса не превышают сотой доли процента, поэтому выработанный при предыдущих заболеваниях или поствакцинальный иммунитет все равно дает защиту.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/infektsionist-zayavil-chto-ne-bolevshie-covid-19-predraspolozheny-k-omikron-shtammu-1037277971.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия, медицина, дети