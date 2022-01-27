https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-dostiglo-590-v-abkhazii-1037307006.html

Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 590 в Абхазии

Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 590 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 41458 человек. Выздоровели 35765 человек. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T00:31+0300

2022-01-27T00:31+0300

2022-01-27T00:44+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 590 в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирус. В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 57 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1956 года рождения.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 23, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов. В Абхазии с 25 января распоряжением президента разрешено работать учреждениям культуры и спортивным объектам, но только в строгом соответствии с утвержденными санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Под запретом осталось проведение свадеб, торжественных, поминальных и других массовых мероприятий в закрытых помещениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html

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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19