https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/mvd-napomnilo-ob-obyazatelnom-noshenii-masok-v-obschestvennykh-mestakh-1037310190.html

МВД напомнило об обязательном ношении масок в общественных местах

МВД напомнило об обязательном ношении масок в общественных местах

В Абхазии регулярно проходят проверки соблюдения санитарных требований. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T10:57+0300

2022-01-27T10:57+0300

2022-01-27T11:29+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Ношение медицинской маски обязательно во всех общественных местах, транспорт – не исключение, напомнили на сайте МВД Абхазии. Такая мера поможет гражданам избежать заражения коронавирусной инфекцией.В ведомстве сообщили, что проверки соблюдения санитарных требований проводятся регулярно и затрагивают все сферы жизнедеятельности. Рейды проходят на объектах транспорта, торговли, общественного питания.Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии по сообщению Оперативного штаба достигло 590. Общее количество выявленных случаев коронавируса в республике на 26 января составляет 41 458 человек. Выздоровели 35 765 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html

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мвд абхазии, здоровье, рейды