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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/mvd-napomnilo-ob-obyazatelnom-noshenii-masok-v-obschestvennykh-mestakh-1037310190.html
МВД напомнило об обязательном ношении масок в общественных местах
МВД напомнило об обязательном ношении масок в общественных местах
В Абхазии регулярно проходят проверки соблюдения санитарных требований. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T10:57+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Ношение медицинской маски обязательно во всех общественных местах, транспорт – не исключение, напомнили на сайте МВД Абхазии. Такая мера поможет гражданам избежать заражения коронавирусной инфекцией.В ведомстве сообщили, что проверки соблюдения санитарных требований проводятся регулярно и затрагивают все сферы жизнедеятельности. Рейды проходят на объектах транспорта, торговли, общественного питания.Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии по сообщению Оперативного штаба достигло 590. Общее количество выявленных случаев коронавируса в республике на 26 января составляет 41 458 человек. Выздоровели 35 765 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/nazvano-chislo-privitykh-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii-v-abkhazii-1037301461.html
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мвд абхазии, здоровье, рейды

МВД напомнило об обязательном ношении масок в общественных местах

10:57 27.01.2022 (обновлено: 11:29 27.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукИзготовление масок
Изготовление масок - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Абхазии регулярно проходят проверки соблюдения санитарных требований.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Ношение медицинской маски обязательно во всех общественных местах, транспорт – не исключение, напомнили на сайте МВД Абхазии. Такая мера поможет гражданам избежать заражения коронавирусной инфекцией.

В ведомстве сообщили, что проверки соблюдения санитарных требований проводятся регулярно и затрагивают все сферы жизнедеятельности. Рейды проходят на объектах транспорта, торговли, общественного питания.
Центр вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2022
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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии по сообщению Оперативного штаба достигло 590. Общее количество выявленных случаев коронавируса в республике на 26 января составляет 41 458 человек. Выздоровели 35 765 человек.
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