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МВД напомнило об обязательном ношении масок в общественных местах
10:57 27.01.2022 (обновлено: 11:29 27.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукИзготовление масок
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии регулярно проходят проверки соблюдения санитарных требований.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Ношение медицинской маски обязательно во всех общественных местах, транспорт – не исключение, напомнили на сайте МВД Абхазии. Такая мера поможет гражданам избежать заражения коронавирусной инфекцией.
В ведомстве сообщили, что проверки соблюдения санитарных требований проводятся регулярно и затрагивают все сферы жизнедеятельности. Рейды проходят на объектах транспорта, торговли, общественного питания.
В ведомстве сообщили, что проверки соблюдения санитарных требований проводятся регулярно и затрагивают все сферы жизнедеятельности. Рейды проходят на объектах транспорта, торговли, общественного питания.
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии по сообщению Оперативного штаба достигло 590. Общее количество выявленных случаев коронавируса в республике на 26 января составляет 41 458 человек. Выздоровели 35 765 человек.
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