https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narodnaya-militsiya-lnr-predupredila-o-vozmozhnom-nastuplenii-kieva--1037320755.html

Народная милиция ЛНР предупредила о возможном наступлении Киева

Народная милиция ЛНР предупредила о возможном наступлении Киева

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского... 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T19:07+0300

2022-01-27T19:07+0300

2022-01-27T19:07+0300

украина

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/07/1032368703_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_6a5985a8e5436973939e3887a0d75f62.jpg

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.Филипоненко добавил, что силовики продолжают наращивать группировку в регионе. За последние сутки, по его сведениям, зафиксированы около 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения.По последним данным ООН, жертвами конфликта в ДНР и ЛНР стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс