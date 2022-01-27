https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/narodnaya-militsiya-lnr-predupredila-o-vozmozhnom-nastuplenii-kieva--1037320755.html
Народная милиция ЛНР предупредила о возможном наступлении Киева
Народная милиция ЛНР предупредила о возможном наступлении Киева
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского... 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T19:07+0300
2022-01-27T19:07+0300
2022-01-27T19:07+0300
украина
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
донбасс
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.Филипоненко добавил, что силовики продолжают наращивать группировку в регионе. За последние сутки, по его сведениям, зафиксированы около 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения.По последним данным ООН, жертвами конфликта в ДНР и ЛНР стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, вооруженный конфликт на востоке украины (2015), донбасс
Народная милиция ЛНР предупредила о возможном наступлении Киева
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik.
Киев может начать наступление после приезда в Донбасс главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.
"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады ВС Украины ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского Генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", — сказал он на брифинге.
Филипоненко добавил, что силовики продолжают наращивать группировку в регионе. За последние сутки, по его сведениям, зафиксированы около 40 попыток ВСУ провести воздушную разведку у линии соприкосновения.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в ДНР и ЛНР стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.