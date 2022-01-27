https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html

Правительство утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов войны

Правительство утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов войны

Помощь рассчитана на 2022 год, на ее реализацию выделено 3,5 млн рублей. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T13:17+0300

2022-01-27T13:17+0300

2022-01-27T14:00+0300

в абхазии

правительство абхазии

здравоохранение

война

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.По сообщению министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в 2020 году такую помощь получили 158 инвалидов войны. Было изготовлено 10 бедренных протезов, 43 протеза голени и 15 ортезов. Кроме того, 63 протеза было отремонтировано. За 9 месяцев 2021 года была оказана помощь 164 пациентам. Всего было изготовлено 11 протезов бедра и 41 протез голени, ортезов же - 11. Министр здравоохранения отметил, что благодаря программе наблюдается улучшение показателей реабилитации инвалидов Отечественной войны, это подтверждает их ежегодное переосвидетельствование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Soobschestvo-voditeley-Abkhazii-okazalo-denezhnuyu-pomosch-invalidam-voyny-1033297795.html

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правительство абхазии, здравоохранение, война, отечественная война народа абхазии (1992-1993)