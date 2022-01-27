https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/pravitelstvo-utverdilo-programmu-meditsinskoy-reabilitatsii-invalidov-voyny-1037312739.html
Правительство утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов войны
Правительство утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов войны
Помощь рассчитана на 2022 год, на ее реализацию выделено 3,5 млн рублей. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T13:17+0300
2022-01-27T13:17+0300
2022-01-27T14:00+0300
в абхазии
правительство абхазии
здравоохранение
война
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.По сообщению министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в 2020 году такую помощь получили 158 инвалидов войны. Было изготовлено 10 бедренных протезов, 43 протеза голени и 15 ортезов. Кроме того, 63 протеза было отремонтировано. За 9 месяцев 2021 года была оказана помощь 164 пациентам. Всего было изготовлено 11 протезов бедра и 41 протез голени, ортезов же - 11. Министр здравоохранения отметил, что благодаря программе наблюдается улучшение показателей реабилитации инвалидов Отечественной войны, это подтверждает их ежегодное переосвидетельствование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Soobschestvo-voditeley-Abkhazii-okazalo-denezhnuyu-pomosch-invalidam-voyny-1033297795.html
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правительство абхазии, здравоохранение, война, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Правительство утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов войны
13:17 27.01.2022 (обновлено: 14:00 27.01.2022)
Помощь рассчитана на 2022 год, на ее реализацию выделено 3,5 млн рублей.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии утвердило программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
По сообщению министра здравоохранения Эдуарда Бутба, в 2020 году такую помощь получили 158 инвалидов войны. Было изготовлено 10 бедренных протезов, 43 протеза голени и 15 ортезов. Кроме того, 63 протеза было отремонтировано.
За 9 месяцев 2021 года была оказана помощь 164 пациентам. Всего было изготовлено 11 протезов бедра и 41 протез голени, ортезов же - 11.
“Все, что необходимо, мы стараемся выполнять. Есть сложности с пациентами, учитывая то, что у них много хронических заболеваний. Мы помогаем им в реабилитации. Протезы, к сожалению, выходят из строя, в этом направлении тоже активно работаем. Это наши уважаемые ветераны, которым необходимо помочь”, - добавил Бутба.
Министр здравоохранения отметил, что благодаря программе наблюдается улучшение показателей реабилитации инвалидов Отечественной войны, это подтверждает их ежегодное переосвидетельствование.