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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 января
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T17:20+0300
2022-01-27T17:20+0300
2022-01-27T17:20+0300
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В пятницу, 28 января, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.С ночи и до второй половины дня возможен дождь, местами возможен кратковременный слабый снег.В предгорьях и горах – снег. Атмосферное давление – нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем +1°С до +6°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды значительное, 80-125 см (3 балла). Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 января
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной периферии северо-западного антициклона.
В пятницу, 28 января, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
С ночи и до второй половины дня возможен дождь, местами возможен кратковременный слабый снег.
В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем +1°С до +6°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное, 80-125 см (3 балла).
Относительная влажность воздуха 70-90%.