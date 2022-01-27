https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/shkoly-v-gudautskom-rayone-zakryty-na-karantin-1037315654.html

Школы в Гудаутском районе закрыты на карантин

Школы в Гудаутском районе закрыты на карантин

Всего в Гудаутском районе 29 школ, в которых учатся около четырех тысяч учеников и работают почти 700 педагогов. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T14:50+0300

2022-01-27T14:50+0300

2022-01-27T15:02+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

гудаутский район

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образование

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мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Школьные и дошкольные учреждения Гудаутского района закрыли на карантин до 14 февраля в связи с увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил начальник отдела образования администрации района Адамыр Харазия."В школах Гудаутского района наблюдается высокий подъем заболевания COVID-19 среди детей и педагогического коллектива. Быстрым темпом идет рост также среди населения. В связи с такой ситуацией и снижением посещения занятий учениками, мы совместно с Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции приняли решение о закрытии на карантин всех школ в районе и всех дошкольных учреждений до 14 февраля", - сказал он.Харазия уточнил, что к четвергу 27 января диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 20 педагогов и 51 ученика. Еще восемь учителей сдали ПЦР-тесты и ожидают результатов исследований. Также у родителей нескольких учеников районных школ был подтвержден COVID-19. Все они находятся на самоизоляции.Распоряжением главы Сухума с 27 января по 4 февраля также закрыты школы Сухума. В Гагрском районе учебные заведения не будут работать до 1 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/my-dadim-dve-nedeli-uchitelyam-glava-minprosa-prizval-pedagogov-vaktsinirovatsya-1037305638.html

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гудаутский район, абхазия, образование, школы, мировая пандемия коронавируса covid-19