https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/prezident-poruchil-pravitelstvu-obespechit-bolnykh-medikamentami-1037332405.html

Президент поручил правительству обеспечить больных медикаментами

Президент поручил правительству обеспечить больных медикаментами

Глава государства обязал ежедневно информировать его об эпидемиологической ситуации в стране. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T15:08+0300

2022-01-28T15:08+0300

2022-01-28T15:27+0300

в абхазии

аслан бжания

эпидемия

здравоохранение

президент

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству и Координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции безотлагательно обеспечить больных медикаментами, сообщили на сайте главы государства. Данная тема была затронута в телефонном разговоре с премьер-министром Александром Анкваб.Анкваб обратил внимание на увеличение количества заболевших, но при этом уменьшении количества госпитализаций и тяжелых больных. Премьер сообщил, что в некоторых образовательных учреждениях объявлен карантин. Бжания обязал ежедневно информировать его об эпидемиологической ситуации в стране.Президента Абхазии прооперировали 24 января в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html

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аслан бжания, эпидемия, здравоохранение, президент