https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/prezident-poruchil-pravitelstvu-obespechit-bolnykh-medikamentami-1037332405.html
Президент поручил правительству обеспечить больных медикаментами
Президент поручил правительству обеспечить больных медикаментами
Глава государства обязал ежедневно информировать его об эпидемиологической ситуации в стране. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T15:08+0300
2022-01-28T15:08+0300
2022-01-28T15:27+0300
в абхазии
аслан бжания
эпидемия
здравоохранение
президент
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству и Координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции безотлагательно обеспечить больных медикаментами, сообщили на сайте главы государства. Данная тема была затронута в телефонном разговоре с премьер-министром Александром Анкваб.Анкваб обратил внимание на увеличение количества заболевших, но при этом уменьшении количества госпитализаций и тяжелых больных. Премьер сообщил, что в некоторых образовательных учреждениях объявлен карантин. Бжания обязал ежедневно информировать его об эпидемиологической ситуации в стране.Президента Абхазии прооперировали 24 января в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html
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аслан бжания, эпидемия, здравоохранение, президент
Президент поручил правительству обеспечить больных медикаментами
15:08 28.01.2022 (обновлено: 15:27 28.01.2022)
Глава государства обязал ежедневно информировать его об эпидемиологической ситуации в стране.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству и Координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции безотлагательно обеспечить больных медикаментами, сообщили на сайте
главы государства. Данная тема была затронута в телефонном разговоре с премьер-министром Александром Анкваб.
Глава правительства рассказал о текущем положении дел, связанных с распространением штамма "омикрон", а также о предпринимаемых правительством и Министерством здравоохранения мерах.
Анкваб обратил внимание на увеличение количества заболевших, но при этом уменьшении количества госпитализаций и тяжелых больных. Премьер сообщил, что в некоторых образовательных учреждениях объявлен карантин. Бжания обязал ежедневно информировать его об эпидемиологической ситуации в стране.
Президента Абхазии прооперировали 24 января в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке.