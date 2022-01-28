https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/tsik-zaregistriroval-novye-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037336746.html

ЦИК за неделю зарегистрировал 90 инициативных групп по выборам в Парламент

ЦИК за неделю зарегистрировал 90 инициативных групп по выборам в Парламент

Регистрация кандидатов в депутаты в Народное Собрание Абхазии пройдет с 10 февраля по 2 марта. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T18:29+0300

2022-01-28T18:29+0300

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в абхазии

народное собрание абхазии

выборы

депутаты

парламент

цик абхазии

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:На 28 января ЦИК зарегистрировал 90 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/utverzhden-plan-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1037168830.html

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народное собрание абхазии, выборы, депутаты, парламент, цик абхазии