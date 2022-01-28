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https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/tsik-zaregistriroval-novye-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037336746.html
ЦИК за неделю зарегистрировал 90 инициативных групп по выборам в Парламент
ЦИК за неделю зарегистрировал 90 инициативных групп по выборам в Парламент
Регистрация кандидатов в депутаты в Народное Собрание Абхазии пройдет с 10 февраля по 2 марта. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
народное собрание абхазии
выборы
депутаты
парламент
цик абхазии
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:На 28 января ЦИК зарегистрировал 90 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/utverzhden-plan-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1037168830.html
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народное собрание абхазии, выборы, депутаты, парламент, цик абхазии

ЦИК за неделю зарегистрировал 90 инициативных групп по выборам в Парламент

18:29 28.01.2022 (обновлено: 20:09 28.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы в органы местного самоуправления 2021
Выборы в органы местного самоуправления 2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Регистрация кандидатов в депутаты в Народное Собрание Абхазии пройдет с 10 февраля по 2 марта.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
Гунда Квициния по избирательному округу №1 (Новый район, Сухум),
Беслан Таркил по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый),
Фарид Кобахия по избирательному округу №17 (Лыхненский район),
Эрик Хашба по избирательному округу №28 (Гупский район),
Логуа Астамур по избирательному округу №28 (Гупский район),
Милана Цвижба по избирательному округу №32 (Очамчырский район),
Вадим Мироненко по избирательному округу №8 (Маякский район, Сухум),
Тужба Константин по избирательному округу №6 (Центральный район, Сухум),
Астанда Джопуа по избирательному округу №29 (Члоуский район),
Давид Чхеидзе по избирательному округу №4 (Северный район),
Арха Смыр по избирательному округу №22 (Эшерский район),
Наур Нармания по избирательному округу №8 (Маякский район, Сухум).
На 28 января ЦИК зарегистрировал 90 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
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