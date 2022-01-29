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https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/siloviki-presekli-rabotu-esche-dvukh-kriptoferm-1037343657.html
Силовики пресекли работу еще двух криптоферм
Силовики пресекли работу еще двух криптоферм
В ходе рейда было демонтировано 481 единица майнинг-оборудования. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T15:13+0300
2022-01-29T15:24+0300
в абхазии
служба безопасности республики абхазия
криминал
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с МВД и Госкомитетом по стандартам потребительскому и техническому надзору пресекли деятельность двух майнинг-ферм в Абхазии, сообщили на сайте СГБ республики. Объекты обнаружили в результате рейда, который проходил 26 января 2022 года.Вся техника для майнинга была демонтирована и помещена на склад временного хранения Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. В Абхазии запрещен майнинг криптовалют из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/khashig-o-borbe-s-mayningom-v-abkhazii-vizhu-tolko-imitatsiyu--1037269780.html
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служба безопасности республики абхазия, криминал, майнинг в абхазии

Силовики пресекли работу еще двух криптоферм

15:13 29.01.2022 (обновлено: 15:24 29.01.2022)
© AP Photo / Steve HelberПоклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич
Поклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Steve Helber
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В ходе рейда было демонтировано 481 единица майнинг-оборудования.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с МВД и Госкомитетом по стандартам потребительскому и техническому надзору пресекли деятельность двух майнинг-ферм в Абхазии, сообщили на сайте СГБ республики. Объекты обнаружили в результате рейда, который проходил 26 января 2022 года.

Одна ферма находилась в Гудауте на территории лесопилки. Там зафиксировали 65 единиц майнинг-оборудования. Владелец фермы был установлен. Второй объект нашли в лесном массиве села Гудаа в Очамчырском районе. Там находилось 416 единиц майнинг-оборудования. Оно было незаконно подключено к энергосистеме. Ферму охраняли два мужчины. Собственники оборудования устанавливаются.

Вся техника для майнинга была демонтирована и помещена на склад временного хранения Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору.
В Абхазии запрещен майнинг криптовалют из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.
Хашиг о борьбе с майнингом в Абхазии: вижу только имитацию - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2022
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Хашиг о борьбе с майнингом в Абхазии: вижу только имитацию
25 января, 18:07
В Абхазии
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