https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/siloviki-presekli-rabotu-esche-dvukh-kriptoferm-1037343657.html

Силовики пресекли работу еще двух криптоферм

Силовики пресекли работу еще двух криптоферм

В ходе рейда было демонтировано 481 единица майнинг-оборудования. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T15:13+0300

2022-01-29T15:13+0300

2022-01-29T15:24+0300

в абхазии

служба безопасности республики абхазия

криминал

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с МВД и Госкомитетом по стандартам потребительскому и техническому надзору пресекли деятельность двух майнинг-ферм в Абхазии, сообщили на сайте СГБ республики. Объекты обнаружили в результате рейда, который проходил 26 января 2022 года.Вся техника для майнинга была демонтирована и помещена на склад временного хранения Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. В Абхазии запрещен майнинг криптовалют из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/khashig-o-borbe-s-mayningom-v-abkhazii-vizhu-tolko-imitatsiyu--1037269780.html

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

служба безопасности республики абхазия, криминал, майнинг в абхазии