https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/uchenye-obyasnili-chem-opasen-koronavirus-neocov-obnaruzhennyy-v-yuar-1037340823.html

Ученые объяснили, чем опасен коронавирус NeoCoV, обнаруженный в ЮАР

Ученые объяснили, чем опасен коронавирус NeoCoV, обнаруженный в ЮАР

СМИ сообщили о сенсации: коронавирус NeoCoV, выявленный у южноафриканских летучих мышей, может проникать в клетки с помощью того же механизма, что и... 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T20:00+0300

2022-01-29T20:00+0300

2022-01-29T20:18+0300

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Способность проникновения нового коронавирус NeoCoV в клетки многих сильно обеспокоила. Что произошло на самом деле и есть ли основания для волнений — в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.Ответы дают фекалии нетопырейВ 2011 и 2012 годах немецкие ученые вместе с южноафриканскими коллегами собирали образцы помета летучих мышей в провинциях Квазулу-Натал и Западный Мыс. Их интересовали новые коронавирусы, циркулирующие среди этих мелких нетопырей.Так вот, собрав фекалии от 62 летучих мышей 13 видов, исследователи провели ПЦР-анализ, чтобы выявить там нужную РНК. Пять образцов оказались позитивными на ген RdRp (РНК-зависимая РНК-полимераза) — индикатор коронавируса. Четыре принадлежали роду альфакоронавирусов, потому их отложили в сторону, а один приковал к себе особое внимание. Это был бетакоронавирус, к коему относится и возбудитель MERS. Его нашли в образце, отобранном у самки африканского кожана вида Neoromicia cf. zuluensis.Ему присвоили код PML/2011. Хотя вирус выделили только у одного животного, ученые сочли это очень важным шагом для разгадки возникновения MERS-CoV и опубликовали статью.NeoCoV показывает, на что способенСпустя год тот же научный коллектив, возглавляемый профессорами Вольфгангом Прайзером и Яном Дрекслером, проанализировал геном PML/2011, получившего наконец нормальное имя — NeoCoV. Оказалось, что он очень похож на MERS-CoV, оба явно принадлежат к одной кладе. Однако в процессе эволюции их пути разошлись.Между тем поиски предка MERS-CoV в Африке продолжались. Американские ученые вместе с коллегами из Уганды взяли ректальный мазок у летучей мыши, отловленной в феврале 2013-го, и обнаружили там еще один бетакоронавирус с геномом, на 91 процент подобным геному NeoCoV и на 87 процентов — MERS-CoV. Его обозначили так: PREDICT/PDF-2180. Различий было много в S-белке — важнейшем элементе, которым коронавирус цепляется за мембрану живой клетки. Кстати, похожее встречается в популяции диких ежей.Китайцы решили изучить, как именно NeoCoV и его сородич PREDICT/PDF-2180 проникают в организм. К примеру, MERS-CoV обманывает клетку, используя расположенные на ее же поверхности белковые молекулы DPP4. Исследователи сконструировали химерный вирус с нужными фрагментами и заражали им клеточные линии Vero (почки зеленых мартышек), измененные так, что они вырабатывали мембранные рецепторы различных животных.Неожиданно выяснилось, что NeoCoV и PREDICT/PDF-2180 умеют использовать человеческий рецептор ACE2, хотя и не очень эффективно. Так действует и SARS-CoV-2. Причем мутация в S-белке может улучшить свойства обоих вирусов. Ученые даже допускают, что у них есть скрытый потенциал инфицировать человека через адаптацию путем "антигенного дрифта". Это особенно актуально в условиях распространения сильномутированного омикрон-варианта.Статью опубликовали 25 января на сайте препринтов, то есть не прошедших еще редакционную проверку работ. Это и взбудоражило падкие до сенсаций СМИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/lechebnyy-tabak-v-mgu-sozdali-rastitelnuyu-vaktsinu-ot-covid-19-1037340191.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/uchenye-obnaruzhili-novyy-shtamm-koronavirusa-u-zhiteley-yuga-frantsii-1037018279.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/uchenye-sputnik-v-v-dva-raza-effektivnee-protiv-omikrona-po-sravneniyu-s-pfizer-1037223568.html

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