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Исследование: "Спутник V" вдвое эффективнее против "омикрона" чем Pfizer
Исследование: "Спутник V" вдвое эффективнее против "омикрона" чем Pfizer
На текущий момент "Спутник V" одобрили более 70 государств, "Спутник Лайт" - более 30, что, по мнению Минздрава России, говорит о высокой эффективности... 20.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-20T17:29+0300
2022-01-20T17:29+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Количество антител к омикрон-штамму, вырабатывающихся в организме после прививки "Спутником V" в два раза превышает результат вакцинации зарубежным аналогом, пишет РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Центр имени Н.Ф.Гамалеи.Выводы экспертов основываются на исследовании, которое российские эпидемиологи провели совместно с итальянскими коллегами из Института Спалланцани в Риме."Спутник V" борется с омикрон-штаммом благодаря формированию большого количества вирусонейтрализующих антител.Ученые сравнивали образцы сыворотки из крови людей, которые были привиты "Спутником V" и вакциной Pfizer при сходных уровнях IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму. Они пришли к выводу, что две дозы российской вакцины продемонстрировали титр антител, который был в два раза выше титра, полученного после двух доз вакцины Pfizer.Специалисты добавили, что своевременная ревакцинация "Спутником Лайт" поддерживает надежность защиты от "омикрона" на том же уровне, что и защита "Спутником V" от исходного варианта COVID-19. По их мнению, "Спутник Лайт" - уникальный бустер, который можно использовать совместно с другими вакцинами, чтобы укрепить и продлить защиту от инфекции.Несмотря на то, что омикрон-штамм, появившийся в южноафриканских странах в конце ноября прошлого года, характеризуется высокой заразностью и на пути к тому, чтобы стать доминирующим в мире, прививки по-прежнему остаются самым эффективным способом борьбы с заболеваемостью.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что привитые граждане составляют всего четыре процента от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией. По мнению специалистов, если население продолжит активно вакцинироваться, пандемия может закончиться уже через несколько месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/gintsburg-otsenil-effektivnost-sputnika-v-protiv-omikrona-1037183377.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/gogua-ob-evolyutsii-koronavirusa-omikron-prepodnes-syurpriz--1037190552.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/onischenko-omikron-mozhet-stat-poslednim-shtammom-koronavirusa-1037219957.html
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новости, наука, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Исследование: "Спутник V" вдвое эффективнее против "омикрона" чем Pfizer
17:29 20.01.2022 (обновлено: 17:41 20.01.2022)
На текущий момент "Спутник V" одобрили более 70 государств, "Спутник Лайт" - более 30, что, по мнению Минздрава России, говорит о высокой эффективности препаратов.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik.
Количество антител к омикрон-штамму, вырабатывающихся в организме после прививки "Спутником V" в два раза превышает результат вакцинации зарубежным аналогом, пишет РИА Новости
со ссылкой на РФПИ и Центр имени Н.Ф.Гамалеи.
Выводы экспертов основываются на исследовании, которое российские эпидемиологи провели совместно с итальянскими коллегами из Института Спалланцани в Риме.
"Спутник V" борется с омикрон-штаммом благодаря формированию большого количества вирусонейтрализующих антител.
"В рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG антител, у 100% вакцинированных "Спутником V" были зафиксированы антитела, нейтрализующие Омикрон, по сравнению с 83,3% у вакцинированных препаратом Pfizer. 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных "Спутником V" нейтрализовали штамм Омикрон против 56,9% у вакцины Pfizer", - говорится в пресс-релизе.
Ученые сравнивали образцы сыворотки из крови людей, которые были привиты "Спутником V" и вакциной Pfizer при сходных уровнях IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму. Они пришли к выводу, что две дозы российской вакцины продемонстрировали титр антител, который был в два раза выше титра, полученного после двух доз вакцины Pfizer.
Специалисты добавили, что своевременная ревакцинация "Спутником Лайт" поддерживает надежность защиты от "омикрона" на том же уровне, что и защита "Спутником V" от исходного варианта COVID-19. По их мнению, "Спутник Лайт" - уникальный бустер, который можно использовать совместно с другими вакцинами, чтобы укрепить и продлить защиту от инфекции.
Несмотря на то, что омикрон-штамм, появившийся в южноафриканских странах в конце ноября прошлого года, характеризуется высокой заразностью и на пути к тому, чтобы стать доминирующим в мире, прививки по-прежнему остаются самым эффективным способом борьбы с заболеваемостью.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что привитые граждане составляют всего четыре процента от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией. По мнению специалистов, если население продолжит активно вакцинироваться, пандемия может закончиться уже через несколько месяцев.