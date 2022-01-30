https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/ritsinskiy-park-budet-zakryt-31-yanvarya-iz-za-ugrozy-skhoda-lavin-1037359275.html
Рицинский парк будет закрыт 31 января из-за угрозы схода лавин
Рицинский парк будет закрыт 31 января из-за угрозы схода лавин
На территории Рицинского реликтового национального парка прогнозируют снегопады и ухудшение погоды. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T21:54+0300
2022-01-30T21:54+0300
2022-01-30T21:54+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 31 января из-за угрозы схода лавин, сообщается в Instagram.Администрация объекта отмечает, что расчистка дороги к озеру Рица проводится круглосуточно. Несмотря на это, сохраняется угроза схода лавин.23 января директор РРНП Адамур Багателия сообщал Sputnik, что в парке выпало рекордное за последние 15 лет количество снега.По данным Багателия, с 1 по 23 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/rekordnoe-kolichestvo-snega-vypalo-v-ritsinskom-natsionalnom-parke-1037255589.html
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отдых в абхазии, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, озеро рица
Рицинский парк будет закрыт 31 января из-за угрозы схода лавин
На территории Рицинского реликтового национального парка прогнозируют снегопады и ухудшение погоды.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik
. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 31 января из-за угрозы схода лавин, сообщается в Instagram
.
Администрация объекта отмечает, что расчистка дороги к озеру Рица проводится круглосуточно. Несмотря на это, сохраняется угроза схода лавин.
23 января директор РРНП Адамур Багателия сообщал Sputnik, что в парке выпало рекордное за последние 15 лет количество снега.
По данным Багателия, с 1 по 23 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек.