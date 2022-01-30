https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/rusdram-anonsirovat-afishu-na-fevral-1037356119.html
РУСДРАМ представил афишу на февраль
РУСДРАМ представил афишу на февраль
Театры в Абхазии не работали 7 месяцев из-за эпидемиологической обстановки в стране. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T16:50+0300
2022-01-30T16:50+0300
2022-01-30T17:30+0300
в абхазии
театр
спектакли
русдрам
афиша
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера представил афишу на февраль, сообщили на сайте РУСДРАМа.На камерной сцене 5, 12 и 28 февраля покажут спектакль "Радость вопреки всему". Этой постановкой театр отрылся после более чем полугодового перерыва. Спектакль "Кровавая свадьба покажут 9 февраля. Комедию "Примадонна" зрители смогут посмотреть в День всех влюбленных. Спектакль "Дневник авантюриста" представят 16 февраля. Моноспектакль Миланы Ломия "Бродский" пройдет 18 февраля.Одну из популярных русдрамовских комедий "Кьоджинские перепалки" представят 21 февраля. Еще один моноспектакль "Последний из ушедших" пройдет 23 февраля. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в офисах "А-Мобаил".Театры в Абхазии не работали 7 месяцев. Учреждениям культуры и спортивным объектам в республике разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм 25 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vopreki-vsemu-rusdram-otkrylsya-posle-dolgogo-pereryva-1037319384.html
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театр, спектакли, русдрам, афиша
РУСДРАМ представил афишу на февраль 16:50 30.01.2022 (обновлено: 17:30 30.01.2022)
Театры в Абхазии не работали 7 месяцев из-за эпидемиологической обстановки в стране.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik.
Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера представил афишу на февраль, сообщили на
сайте
РУСДРАМа.
В первый день месяца зрителям будет представлена комедия "Оскар" французского драматурга Клода Манье.
На камерной сцене 5, 12 и 28 февраля покажут спектакль "Радость вопреки всему". Этой постановкой театр отрылся после более чем полугодового перерыва.
Спектакль "Кровавая свадьба покажут 9 февраля.
Комедию "Примадонна" зрители смогут посмотреть в День всех влюбленных.
Спектакль "Дневник авантюриста" представят 16 февраля.
Моноспектакль Миланы Ломия "Бродский" пройдет 18 февраля.
Одну из популярных русдрамовских комедий "Кьоджинские перепалки" представят 21 февраля.
Еще один моноспектакль "Последний из ушедших" пройдет 23 февраля.
Под конец месяца зрителям представят премьеру. Постановка "Не обо мне" по пьесе Майи Тульчинской пройдет 25 и 26 февраля. РУСДРАМ подготовил также актерские вводы в ряд спектаклей текущего репертуара.
Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в офисах "А-Мобаил".
Театры в Абхазии не работали 7 месяцев. Учреждениям культуры и спортивным объектам в республике разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм 25 января.
Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва © Sputnik / Томас Тхайцук
РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.
РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К встрече со зрителем в театре подошли ответственно.
К встрече со зрителем в театре подошли ответственно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.
У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А в зале все присутствовавшие были в масках.
А в зале все присутствовавшие были в масках.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.
Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.
Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это, актеры не прерывали работу.
Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это, актеры не прерывали работу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В театре продолжался репетиционный процесс.
В театре продолжался репетиционный процесс.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.
Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.
Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.
РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.
К встрече со зрителем в театре подошли ответственно.
У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.
А в зале все присутствовавшие были в масках.
Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.
Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.
Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это, актеры не прерывали работу.
В театре продолжался репетиционный процесс.
Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.
Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.