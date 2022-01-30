https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/rusdram-anonsirovat-afishu-na-fevral-1037356119.html

РУСДРАМ представил афишу на февраль

РУСДРАМ представил афишу на февраль

Театры в Абхазии не работали 7 месяцев из-за эпидемиологической обстановки в стране. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T16:50+0300

2022-01-30T16:50+0300

2022-01-30T17:30+0300

в абхазии

театр

спектакли

русдрам

афиша

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера представил афишу на февраль, сообщили на сайте РУСДРАМа.На камерной сцене 5, 12 и 28 февраля покажут спектакль "Радость вопреки всему". Этой постановкой театр отрылся после более чем полугодового перерыва. Спектакль "Кровавая свадьба покажут 9 февраля. Комедию "Примадонна" зрители смогут посмотреть в День всех влюбленных. Спектакль "Дневник авантюриста" представят 16 февраля. Моноспектакль Миланы Ломия "Бродский" пройдет 18 февраля.Одну из популярных русдрамовских комедий "Кьоджинские перепалки" представят 21 февраля. Еще один моноспектакль "Последний из ушедших" пройдет 23 февраля. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в офисах "А-Мобаил".Театры в Абхазии не работали 7 месяцев. Учреждениям культуры и спортивным объектам в республике разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм 25 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vopreki-vsemu-rusdram-otkrylsya-posle-dolgogo-pereryva-1037319384.html

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театр, спектакли, русдрам, афиша