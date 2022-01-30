https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/tri-kriptofermy-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-i-sukhumskom-rayonakh-1037348112.html
Три криптофермы обнаружили в Очамчырском и Сухумском районах
Три криптофермы обнаружили в Очамчырском и Сухумском районах
Общее количество изъятых аппаратов для майнинга криптовалюты составляет 154 единицы. 30.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-30T09:10+0300
2022-01-30T09:10+0300
2022-01-30T09:10+0300
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии обнаружили три действующих майнинг-фермы в Очамчырском и Сухумском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В отношении владельцев объектов составлены административные протоколы, оборудование изъято и передано на временное хранение на склад МВД.На приусадебном участке Аслана Думава в селе Тхина Очамчырского района работало 79 аппаратов по добычи криптовалюты. Майнинг-ферму обесточили. Еще 36 аппаратов изъяли на улице Адлейба в Очамчыра. По этому объекту административный протокол составлен в отношении Зазы Квацбая.Действующую криптоферму обнаружили на территории тепличного хозяйства в селе Гумиста Сухумского района. Объект, на котором было установлено 39 устройств, принадлежит Алмасу Цвижба. В Абхазии запрещен майнинг криптовалют из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии. Запрет действует до 30 марта 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/siloviki-presekli-rabotu-esche-dvukh-kriptoferm-1037343657.html
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мвд абхазии, очамчырский район, сухумский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии
Три криптофермы обнаружили в Очамчырском и Сухумском районах
Общее количество изъятых аппаратов для майнинга криптовалюты составляет 154 единицы.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии обнаружили три действующих майнинг-фермы в Очамчырском и Сухумском районах. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В отношении владельцев объектов составлены административные протоколы, оборудование изъято и передано на временное хранение на склад МВД.
На приусадебном участке Аслана Думава в селе Тхина Очамчырского района работало 79 аппаратов по добычи криптовалюты. Майнинг-ферму обесточили.
Еще 36 аппаратов изъяли на улице Адлейба в Очамчыра. По этому объекту административный протокол составлен в отношении Зазы Квацбая.
Действующую криптоферму обнаружили на территории тепличного хозяйства в селе Гумиста Сухумского района. Объект, на котором было установлено 39 устройств, принадлежит Алмасу Цвижба.
В Абхазии запрещен майнинг криптовалют из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии. Запрет действует до 30 марта 2022 года.