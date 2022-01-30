https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/tri-kriptofermy-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-i-sukhumskom-rayonakh-1037348112.html

Три криптофермы обнаружили в Очамчырском и Сухумском районах

Три криптофермы обнаружили в Очамчырском и Сухумском районах

Общее количество изъятых аппаратов для майнинга криптовалюты составляет 154 единицы. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-30T09:10+0300

2022-01-30T09:10+0300

2022-01-30T09:10+0300

в абхазии

мвд абхазии

очамчырский район

сухумский район

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

майнинг в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081321_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_67617e48053c2549d699c1084ac1881a.jpg

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии обнаружили три действующих майнинг-фермы в Очамчырском и Сухумском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В отношении владельцев объектов составлены административные протоколы, оборудование изъято и передано на временное хранение на склад МВД.На приусадебном участке Аслана Думава в селе Тхина Очамчырского района работало 79 аппаратов по добычи криптовалюты. Майнинг-ферму обесточили. Еще 36 аппаратов изъяли на улице Адлейба в Очамчыра. По этому объекту административный протокол составлен в отношении Зазы Квацбая.Действующую криптоферму обнаружили на территории тепличного хозяйства в селе Гумиста Сухумского района. Объект, на котором было установлено 39 устройств, принадлежит Алмасу Цвижба. В Абхазии запрещен майнинг криптовалют из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии. Запрет действует до 30 марта 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/siloviki-presekli-rabotu-esche-dvukh-kriptoferm-1037343657.html

очамчырский район

сухумский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд абхазии, очамчырский район, сухумский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии