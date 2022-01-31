https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/abkhazskie-boksery-zavoevali-3-zolotykh-medali-1037367579.html

Абхазские боксеры завоевали 3 золотых медали

Абхазские боксеры завоевали 3 золотых медали

Соревнования проходили в Ессентуках с 26 по 30 января. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

спорт

соревнования

бокс

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Воспитанники бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках, сообщили на сайте Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту. Всего в соревнованиях приняло участие 400 атлетов. Турнир был посвящен ветеранам бокса России. Он проходил с 26 по 30 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/sportsmenki-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-boksu-na-kubani-1037239841.html

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спорт, соревнования, бокс