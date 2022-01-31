Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/abkhazskie-boksery-zavoevali-3-zolotykh-medali-1037367579.html
Абхазские боксеры завоевали 3 золотых медали
Абхазские боксеры завоевали 3 золотых медали
Соревнования проходили в Ессентуках с 26 по 30 января. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T15:28+0300
2022-01-31T15:28+0300
в абхазии
спорт
соревнования
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102397/75/1023977515_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_c0316674bec34b6bbcaca9029937af9e.jpg
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Воспитанники бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках, сообщили на сайте Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту. Всего в соревнованиях приняло участие 400 атлетов. Турнир был посвящен ветеранам бокса России. Он проходил с 26 по 30 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/sportsmenki-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-boksu-na-kubani-1037239841.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102397/75/1023977515_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_138e53b7b17eec25a075bb4efb92face.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, соревнования, бокс

Абхазские боксеры завоевали 3 золотых медали

15:28 31.01.2022
© Sputnik / Mikhail Fomichev / Перейти в фотобанкРоссиянин Андрей Замковой и украинец Тарас Шелестюк во время боя в рамках открывшегося Чемпионата Европы по боксу
Россиянин Андрей Замковой и украинец Тарас Шелестюк во время боя в рамках открывшегося Чемпионата Европы по боксу - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Mikhail Fomichev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Соревнования проходили в Ессентуках с 26 по 30 января.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Воспитанники бзыбской школы бокса завоевали три золотые и одну серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках, сообщили на сайте Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту.

Первые места завоевали Дамир Хеция, Алмас и Аляс Ажиба. Андрей Иобидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич.

Всего в соревнованиях приняло участие 400 атлетов. Турнир был посвящен ветеранам бокса России. Он проходил с 26 по 30 января.
Диана Мелконян стала победительницей первенства Краснодарского края по боксу - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
Спортсменки из Абхазии заняли призовые места на соревнованиях по боксу на Кубани
21 января, 18:55
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский