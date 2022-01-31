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Бжания провел телефонные переговоры с руководителями силовых структур
Бжания провел телефонные переговоры с руководителями силовых структур
Глава государства обсудил с силовиками вопросы безопасности. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T17:45+0300
2022-01-31T17:45+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел телефонные переговоры с председателем Службы государственной безопасности Робертом Киут и министром внутренних дел Вальтером Бутба, сообщает сайт главы государства. Руководитель СГБ проинформировал президента о прошедших в Сухуме антитеррористических учениях, проведенных совместно с ФСБ России. Глава ведомства отметил, что учения прошли успешно. Министр внутренних дел Вальтер Бутба сообщил Аслану Бжания о факте пресечения сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также о результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют. Кроме того, в ходе телефонного разговора обсуждался ряд других актуальных вопросов. Аслан Бжания поручил усилить работу в сфере выявления криптоферм и вести контроль за ранее отключенными объектами, а также отметил необходимость усиления работы в области обеспечения ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 24 января президента Абхазии прооперировали в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/zalozhniki-spaseny-terroristy-unichtozheny-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume--1037357987.html
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новости, мвд абхазии, аслан бжания, служба безопасности республики абхазия
Бжания провел телефонные переговоры с руководителями силовых структур
17:45 31.01.2022 (обновлено: 17:52 31.01.2022)
Глава государства обсудил с силовиками вопросы безопасности.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел телефонные переговоры с председателем Службы государственной безопасности Робертом Киут и министром внутренних дел Вальтером Бутба, сообщает сайт
главы государства.
Руководитель СГБ проинформировал президента о прошедших в Сухуме антитеррористических учениях, проведенных совместно с ФСБ России.
Со стороны Абхазии в учениях участвовало около 500 человек из состава Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы охраны.
Глава ведомства отметил, что учения прошли успешно.
Министр внутренних дел Вальтер Бутба сообщил Аслану Бжания о факте пресечения сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также о результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют.
Кроме того, в ходе телефонного разговора обсуждался ряд других актуальных вопросов.
Аслан Бжания поручил усилить работу в сфере выявления криптоферм и вести контроль за ранее отключенными объектами, а также отметил необходимость усиления работы в области обеспечения ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
24 января президента Абхазии прооперировали в одной из российских клиник. Операция была проведена на почке.