https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/detskie-sady-sukhuma-zakroyut-na-nedelyu-iz-za-situatsii-s-covid-19----1037367755.html
Детские сады Сухума закроют на неделю из-за ситуации с COVID-19
Детские сады Сухума закроют на неделю из-за ситуации с COVID-19
В столичной администрации прошло заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T15:42+0300
2022-01-31T15:42+0300
2022-01-31T16:47+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Работа сухумских детских садов будет остановлена до 4 февраля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сказал в интервью радио Sputnik главврач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа.По истечении недельного срока в зависимости от ситуации с распространением вируса будет принято дополнительное решение по этому вопросу.Врач заметил, что омикрон-штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем другие варианты заболевания, и призвал граждан соблюдать меры безопасности.26 января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля.27 января было объявлено о роспуске школьников в Гудаутском районе до 14 февраля.31 января администрация Гагрского района продлила карантин в школах и детских садах до 14 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/dzhoupua-rasskazal-kak-boleyut-koronavirusom-deti-v-abkhazii--1036500149.html
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новости, карантин, мировая пандемия коронавируса covid-19
Детские сады Сухума закроют на неделю из-за ситуации с COVID-19
15:42 31.01.2022 (обновлено: 16:47 31.01.2022)
В столичной администрации прошло заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Работа сухумских детских садов будет остановлена до 4 февраля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сказал в интервью радио Sputnik главврач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа.
По истечении недельного срока в зависимости от ситуации с распространением вируса будет принято дополнительное решение по этому вопросу.
"Большинство людей легко переносят болезнь, в течение нескольких дней. Количество пациентов, попадающих в больницы, стало меньше. При этом болезнь все еще представляет опасность для людей старшего поколения, тех, у кого есть хронические заболевания. Мы видим, что в Абхазии распространяется штамм-омикрон", - заявил Джопуа.
Врач заметил, что омикрон-штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем другие варианты заболевания, и призвал граждан соблюдать меры безопасности.
26 января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля.
27 января было объявлено о роспуске школьников в Гудаутском районе до 14 февраля.
31 января администрация Гагрского района продлила карантин в школах и детских садах до 14 февраля.