https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/detskie-sady-sukhuma-zakroyut-na-nedelyu-iz-za-situatsii-s-covid-19----1037367755.html

Детские сады Сухума закроют на неделю из-за ситуации с COVID-19

Детские сады Сухума закроют на неделю из-за ситуации с COVID-19

В столичной администрации прошло заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T15:42+0300

2022-01-31T15:42+0300

2022-01-31T16:47+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Работа сухумских детских садов будет остановлена до 4 февраля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сказал в интервью радио Sputnik главврач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа.По истечении недельного срока в зависимости от ситуации с распространением вируса будет принято дополнительное решение по этому вопросу.Врач заметил, что омикрон-штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем другие варианты заболевания, и призвал граждан соблюдать меры безопасности.26 января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля.27 января было объявлено о роспуске школьников в Гудаутском районе до 14 февраля.31 января администрация Гагрского района продлила карантин в школах и детских садах до 14 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/dzhoupua-rasskazal-kak-boleyut-koronavirusom-deti-v-abkhazii--1036500149.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/polikliniki-sukhuma-ogranichat-priem-patsientov-1037366145.html

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новости, карантин, мировая пандемия коронавируса covid-19