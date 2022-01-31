https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/zaregistrirovana-esche-odna-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-parlament--1037373046.html
Зарегистрирована еще одна инициативная группа по выдвижению кандидатов в Парламент
Зарегистрирована еще одна инициативная группа по выдвижению кандидатов в Парламент
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента проходит c 21 января по 10 февраля. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T19:40+0300
2022-01-31T19:40+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в Парламент Ахры Абиджба по избирательному округу №12 (Гагрский). В понедельник были зарегистрированы еще восемь инициативных групп. На 31 января ЦИК зарегистрировал 101 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/tsik-zaregistriroval-sto-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037370615.html
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политика, абхазия, цик абхазии, выборы в парламент абхазии, парламент абхазии
Зарегистрирована еще одна инициативная группа по выдвижению кандидатов в Парламент
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента проходит c 21 января по 10 февраля.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению в Парламент Ахры Абиджба по избирательному округу №12 (Гагрский).
В понедельник были зарегистрированы
еще восемь инициативных групп.
На 31 января ЦИК зарегистрировал 101 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.